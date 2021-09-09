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首度隔離第二圈接觸者 陳時中：防Delta不得不

中央社 / 台北9日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者／謝承恩攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者／謝承恩攝影

新北幼兒園群聚疫情延燒，指揮中心首度將「接觸者的接觸者」都隔離起來，指揮官陳時中今天坦言，這樣做社會成本高，但Delta變異株傳播力強，為求謹慎才出此下策。

新北某幼兒園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情擴大，甚至燒進新北市某社區，該群聚案至今已累計27例確診，經病毒基因定序確認感染最早在印度發現的Delta變異株。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，由於該社區共有6名住戶確診，且集中在B棟大樓，因此B棟已全面清空，A棟大樓住戶則進行自主間健康管理；另外，根據最新疫調，確診者主要集中在B棟的10樓、11樓和15樓，環境採檢結果都是陰性。

有媒體詢問，A棟、B棟住戶可能在社區內有共同活動空間，是否因為環境採檢結果是陰性，才讓A棟住民自主健康管理，不用隔離。

陳時中說，無論是A棟、B棟大樓還是隔壁社區，不可能無止境地把接觸者的接觸者、接觸者的接觸者的接觸者都隔離起來，必須有合理分辨是否要隔離的原則，例如曾經接觸確診者多久、防護狀況如何，再判定是否屬於密切接觸者，並決定是否要隔離。

陳時中指出，原則上「接觸者的接觸者」應該是採取自主健康管理跟監測，但這次因不熟悉Delta變異株，國外資料又顯示傳播力比以往病毒株更強，因此這次特別放寬接觸者定義，要求曾和確診者的接觸者接觸一定時間、狀況，就視為確診者的接觸者，予以隔離。

陳時中說，未來萬一第一圈接觸者確診，第二圈接觸者早已預防性隔離，只要繼續隔離就好，但他坦言這樣做的社會成本高，必須謹慎來做，未來也會儘速修訂相關指引，因應類似情形。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 Delta變異株

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