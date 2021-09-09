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新北新增2名境外移入 衛生局：將全面消毒住處

中央社 / 新北9日電
新北市衛生局長陳潤秋。 聯合報系資料照片／記者李成蔭攝影
新北市衛生局長陳潤秋。 聯合報系資料照片／記者李成蔭攝影

新北市府今天表示，新增2名境外移入COVID-19確診個案，是與埃及爸爸一同來台的2名親友，已送基因定序釐清感染源。個案沒有與埃及爸同住板橋，會加強消毒住所。

新北市長侯友宜下午在COVID-19（2019新冠狀病毒疾病）疫情說明表示，新北新增2名本土病例確診個案，都與幼兒園群聚案件無關，已經匡列居家隔離者。他說，另確認的2名境外移入確診個案CT值很高，都是幼兒園群聚染疫的居家隔離對象。

衛生局表示，2名境外移入案16169、案16170都是男性，8月4日來到台灣，是案16160（埃及爸爸）的家人，檢疫期間採檢都是陰性。不過，爆發幼兒園群聚感染事件後，疫調匡列9月7日採檢時，核酸鹼測PCR陰性，居家隔離再採檢為陽性，CT值分別為36.6及34.6。

衛生局長陳潤秋接受中央社記者訪問表示，2名境外案例雖一起搭機來台，但未與「埃及爸」一起住在板橋，因為工作關係，同住在另外一個行政區，將會疫情調查並加強消毒環境。

衛生局表示，幼兒園群聚染疫後，擴大匡列相關接觸者並予以隔離。確診者都收治在醫院。由於這起幼兒園群聚引起社區感染事件，新北市昨天清空某社區B棟大樓住戶。

陳潤秋說，會掌握社區總人數並與管理委員會核對，也確認整棟大樓已經清空，並擴大採檢。清空標準都依據中央指引，並與防疫醫師討論。

侯友宜與陳潤秋都說，Delta病毒來勢洶洶要提高警覺，疫情調查發現清空的社區內，確診者住同一棟但不同樓層，建議市民居家開窗要維持通風，以降低病毒傳播力。

境外移入個案方面，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，2名個案分別為埃及籍30多歲男性（案16169）及埃及籍40多歲男性（案16170），8月4日和幼兒園群聚案中的埃及爸（案16160）一同自埃及來台，均持有搭機前3日內檢驗陰性證明，且入境後採檢及檢疫期滿前採檢結果均為陰性。

不過，陳時中指出，由於2人曾接觸埃及爸，因此9月7日由衛生單位安排採檢，結果皆為陰性，今天再次採檢確診，平時多在三重活動，為埃及爸的哥哥和表哥，初步判定和新北幼兒園群聚有關。

新冠肺炎 COVID-19 新北

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