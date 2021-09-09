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竹山「有足跡」消毒 南投縣府：無新增確診個案

中央社 / 南投縣9日電

南投縣竹山鎮這兩天因8月30日有足跡進行消毒，已相隔多天，且無正式公布足跡點，引起民眾質疑。南投縣衛生局今天表示，消毒為例行及預防作業，目前縣內無新增確診個案。

一名寶雅竹山店職員昨天在臉書（Facebook）社團發文指出，收到衛生局通知，8月30日曾有「足跡者」到店內，除立即回報公司，也進行全店大規模預防消毒，以保護消費者及員工安全，請鄉親放心。一名店員今天也證實，確實有請專業公司來消毒，其他不便說明。

因近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，消毒行為引起民眾質疑，代理局長職務的南投縣衛生局副局長吳美玲下午出面表示，只要是民眾注意的防疫問題，一定會處理，有關竹山這次消毒，是例行及預防作業，請民眾放心，消毒作業已經完成。

據了解，足跡者來自外縣市。而對於民眾質疑拖延多天才通知消毒、隱匿未公布足跡資訊等，吳美玲表示，無法透露外縣市通知的內容，時間不是重點，衛生局只要接獲通知，就會執行消毒，且目前得知縣內無新增確診個案，指揮中心也沒有宣布。

竹山鎮長陳東睦表示，鎮公所今天清晨接獲通知，立即依消毒通知單針對藥局、藥妝店等足跡點消毒，以最快速度完成，請鎮民放心。

寶雅表示，一直遵守高規格防疫標準，及關心所有消費者及員工安全，有關足跡依中央流行疫情指揮中心公告為準，寶雅全力配合規範。

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