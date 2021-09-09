新北確診者有萬華足跡？ 黃珊珊：別再提到萬華了

新北幼兒園爆發群聚感染，板橋區成為這波疫情熱區，而板橋區又與北市萬華區接近，針對新北相關確診者是否有萬華的活動史，台北市副市長黃珊珊表示，「不要再提到萬華了」，只要確實匡列好第一圈及第二圈的人，疫情就不會擴散出去。

黃珊珊表示，針對新北市板橋相關確診者活動史，第一，沒有萬華足跡，第二，除了昨天公布2名工作職場在南港及文山區外，沒有接到新的通報，今天只有住在文山區的裝修工人及其太太。

黃珊珊最後說，只要匡列好第一圈及第二圈的接觸者，疫情就不會擴散出去。

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