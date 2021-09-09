新北大樓裝修工及太太Ct值僅24及13 北市急追查接觸者

新北染疫大樓有非住戶者感染，對象為戶籍地在台北的裝修工人及同住太太，台北市副市長黃珊珊表示，目前正在匡列兩人的相關接觸者，足跡涉及場域已進行清消；針對今天北市公布的確診足跡，黃珊珊說，該個案為住新北的台大護理師，民眾可比對捷運搭乘時間，確認自己足跡是否有重疊。

台北市長柯文哲表示，該裝修工人及其太太均住在台北市文山區，到新北染疫大樓進行裝修工作，是因該裝修房屋的住戶通知社區在做疫調，他和太太PCR篩檢呈現陽性，北市目前正在做疫調。

黃珊珊補充，案16169為確診裝修工人，曾在8月12至14日前往新北染疫大樓做裝修，9月8日最後一次前往該大樓，但9月1日就有些微症狀並至診所看病；案16171為裝修工人太太，因是家庭主婦，大多時間都在家裡，9月6日出現發燒症狀。

黃珊珊說，案16169及案16171，是接獲裝修房屋的住戶通知該社區進行採檢，才一起去萬芳醫院篩檢，採檢數值良性，Ct值為24及13，太太的Ct值較低。

由於PCR昨天半夜報告才出來，今早都在做疫調，曾經去過的場域都在做清消，接觸者正在匡列中，確認匡列人數後會再對外報告，至於兩人的基因定序結果不會這麼快出來。

另外，北市今公布住在新北市的台大護理師足跡，黃珊珊說明，透過調閱悠遊卡進出站時間得知，該確診台大護理師從8月26日至9月3日均有搭乘捷運，民眾可以比對其搭乘時間，確認自己足跡是否有重疊。

該個案9月3日曾搭乘火車從台北車站至花蓮車站，但要回來時，是直接從花蓮車站到板橋車站，因此沒有返程時沒有台北足跡。

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