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竹縣某幼兒園一名家屬快篩陽性 2次PCR為陰性

中央社 / 新竹縣9日電

新竹縣政府今天表示，竹縣某私立幼兒園日前一名家屬採檢快篩陽性，後經2次核酸檢測PCR為陰性，幼兒園今天仍進行預防性停課，民眾勿恐慌。

新竹縣政府指出，該名家屬原本疑似COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，後來前往醫院採檢，經過2次核酸檢測PCR為陰性，但為求慎重，這間幼兒園昨天起至今天進行預防性停課，明天將復課。

新冠肺炎 COVID-19 新竹 幼兒園

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