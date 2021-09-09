「壞消息！」新北幼園群聚爆發 蘇一峰直言：Delta已進入社區

受新北幼兒園群聚案影響，板橋社區近400人被迫匆忙打包行李進行集中隔離檢疫，目前此群聚案也已被證實為Delta病毒株感染。對此，北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰醫師就直言，「這是大大的壞消息，代表Delta已經進入社區當中」，並呼籲民眾盡快施打疫苗。

中央疫情指揮中心公布調查結果，新北幼兒園的群聚案確定為Delta病毒株，且與長榮機師的基因定序不同。

對此，蘇一峰8日在臉書PO文表示，新北幼兒園是Delta，但與機師的Delta有差別不同，「有人覺得這是好消息，其實這是大大的壞消息...」。蘇一峰也指出，這代表Delta已經進入社區當中，且病毒能多次進入社區，並呼籲民眾「趕快打疫苗吧，是預防重症的最好方法！」

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