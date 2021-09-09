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新北大樓裝修工「未進社區」太太也確診 陳時中曝環境採撿結果

新北群聚案最早感染源可能為埃及爸、幼兒園夫婦 抗體血清結果公布

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最早感染源可能為埃及爸、幼兒園夫婦！ 抗體血清結果公布

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國內幼兒園群聚案例新增4例，其中2例為埃及案的家人屬境外移入，2案為社區接觸者，目前已累計27人。指揮中心指揮官陳時中表示，源頭很難判病，尤其發病日較早，其中可能源頭為案16129為任職幼兒園確診的太太，另一可能源頭則為埃及爸爸案16160。他表示，目前兩案Igg、Igm都是陽性，加上PCR數值高，大概傳染有一段時間，但也不會太遠。

醫療應變組組長羅一鈞指出，目前針對幼兒群聚案中，已有18案經過血清抗體檢測，有3位呈現弱陽性，為幼兒園小孩子；2位是老師及護理師，因打過疫苗，抗體皆為陽性，數值也偏高；還有3位家庭的父母Igg、Igm都是陽性。

他說，通常個案感染十天後抗體會轉為陽性，通常持續一至三個月，研判是感染一個月內的事情。從整體的Ct值、發病日、抗體結果來看，比較早感染的個案為埃及爸爸的案16160、案16145及案16155等一家三口。

對於新北大樓有非住戶者感染，對象為裝修工人及同住太太，是否環境已受到汙染？陳時中表示，根據裝修工人初步資料，他並沒有實際進到社區大樓裡，只是所在公司有在該大樓進行裝修，但因為全員要採檢後確診，但目前不論幼兒園或大樓的環境檢體都是陰性。

另外，媒體問同為大樓住戶的台大麻醉護理師，其病況和治療情況。羅一鈞表示，目前都是輕症或無症狀也沒有需要住加護病房的，沒有特殊情形。發言人莊人祥說，有關社區傳播的部分，對於社區傳播多少輪，會做進一步的了解，目前初步判定不會有一百多人的傳染鏈，現階段也已經大量篩檢，包含最親密的接觸者也在其中，目前沒有額外發現更多確診病例，但是否已經進入社區傳播，還需要進一步觀察。

關聯圖。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供

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