醫稱幼兒園群聚傳了三輪 指揮中心：還在溯源

新北幼兒園相關群聚已達27例確診，有醫師在臉書發文表示，目前「傳了三輪，第四輪還傳不出去，目前屬社區感染，未達社區傳播。」對此，指揮中心發言人莊人祥表示，目前還是針對感染源進行溯源當中，「專家小組召集人張上淳昨天也說至少一波，會再做進一步了解」。

莊人祥表示，由於現在大家都有戴口罩，確實可以降低感染，所以應該不會有一百多人的傳染鏈，目前已經大量篩檢，最親密的接觸者沒有額外發現更多確診病例，是否已經進入社區傳播，還需要進一步觀察。

醫療應變組副組長羅一鈞則表示，目前此群聚事件已有18人驗血清抗體，三人微弱陽性，都是幼兒園的幼童。老師和護理師抗體陽性，但都打過疫苗，所以抗體數值高，與打過疫苗相符合，進一步測與疫苗無關的N抗體是陰性，表示感染不久。

另外印度爸爸的家庭三名成員案16145、16155、16160抗體不論IgG、IgM都陽性。羅一鈞表示，一般感染七到十天後IgM會轉陽，持續一個月到12周，以此情形研判，IgM尚未消失表示感染應是一個月內的事情。但七天到一個月的範圍很大，只是從整體Ct值發病日和抗體來說，這個家庭應是比較早感染的。

至於個案症狀目前都是輕症或無症狀，也沒有需要住加護病房的個案。

關聯圖。圖／指揮中心提供

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