本土+4、境外+2例、1死！ 新北大樓裝修工人及妻確診

國內新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，本土案例4例中，2人在台北、2人在新北；集合住宅的裝修工人確診，其太太也確診陽性，兩人因居住在台北市，因次列為台北市個案，可能跟集合住宅群聚有關，但仍需要再釐清。

陳時中表示，而新北2例案件跟幼兒園群聚跟住宅距離較遠，沒有特別關係，其中有1人驗出陽性，同住者也驗出陽性。另外2例境外移入中，都跟案16160的埃及爸爸入境有關，兩人皆為8月4日入境台灣，昨天驗是陰性、第二次為陽性，Ct值相當高，目前歸類在境外。

指揮中心說，今日新增4例本土病例中，為3例男性、1例女性，年齡介於30歲至50多歲，其中1例發病日為今年9月5日、餘3例為無症狀感染；個案分布為台北市及新北市各2例，其中3例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案，分別為埃及籍30多歲男性(案16169)及埃及籍40多歲男性(案16170)，8月4日一同自埃及來台，均持有搭機前3日內檢驗陰性證明且入境後採檢及檢疫期滿前採檢結果均為陰性；由於2人曾接觸確診個案，9月7日由衛生單位安排採檢，結果皆為陰性，今日再次採檢並確診(案16169之Ct值36.7，案16170之Ct值34.7)；2人相關接觸者匡列中。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案16162)，為70多歲男性，具慢性病史、無其他確診者接觸史，9月3日至9月6日期間多次因其他原因就醫(9月4日就醫快篩陰性)，9月7日因身體不適送醫，到院前無生命跡象，於同日死亡，並於9月8日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,911,463例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,894,136例排除)，其中16,062例確診，分別為1,447例境外移入，14,561例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計838例COVID-19死亡病例，其中828例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。 國內新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。圖／指揮中心提供

關聯圖。圖／指揮中心提供

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