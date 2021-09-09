獨／Delta板橋大樓清空 隔離戶慶幸「住防疫旅館」：沒比較沒傷害

新北板橋某社區大樓捲入幼兒園群聚案，新北巿府昨天上午宣布清空大樓B棟住戶近400人，有住戶晚上9點多才搭上遊覽車但不知目的地，今天一早跟鄰居分享住處設備規格，她聽說有人住到軍營、公家宿舍，慶幸自己住到還不錯的防疫旅館，「真是沒比較沒傷害」。

新北幼兒園感染案，新北巿府為阻斷Delta病毒傳播鏈，確診案例所在社區AB棟住戶，前天緊急採檢，並決定B棟364人全部清空，住進北部檢疫所隔離14天。巿長侯友宜上午表示，昨天全部785人PCR為陰性，只有一名裝修工人為陽性。

昨晚已入住防疫旅館的一名社區女住戶今天跟親友分享隔離心情，她說，一切都來的很無常，真的計畫趕不上變化，前晚下班時獲悉社區有確診案例，馬上就看到社區中庭有醫療團隊進駐篩檢，排隊驗了PCR，由於還不知結果，有點擔心，昨天立刻跟公司請假沒去上班，在家等消息，本以為最多在家隔離，沒想到新聞就傳出社區要清空。

雖然社區驗出陰性，但要清空不能待在家，大概因為人數太多，她是直到昨天下午4點多，才接獲衛生所通知電話，不少鄰居昨天還照舊出門上班。她和先生及念國中的女兒需要立即打包行李離家，因為沒限制行動，她還到女兒的學校門口撿回老師收拾的書本，一直等到晚上9點才坐上遊覽車，只被告知會隨機安排送到檢疫所。

她說，原本以為要送去宜蘭，沒想到最後住進前一天才被徵用作防疫旅館的北海岸度假旅館，她女兒選擇跟她一間，所以母女同住，先生則自己一間。後來想想有點後悔，由於她要線上辦公，女兒要線上上課，兩人一間確實有點不太方便。

不過，她也笑說，「真是沒比較沒傷害」，痛苦是比較來的。今天一早跟被隔離的鄰居互相聯絡，每個人境遇不同，有的送到台北、有的去了宜蘭泡溫泉，她在新北住的還不錯，比較差的是被送到宿舍檢疫所，還有人去了軍營，早餐照片裡只有一個饅頭加水煮蛋和一瓶紅茶。

她說，在這一天中接了無數通電話，重複著類似的回答，心中有點煩亂，因為想著未來14天生活及工作不便，但也意外因為這次事件，連N年沒聯絡的親友都打來問候，他們都是看到新聞畫面上她住的大樓，來電關心她的狀況。心情真的很像洗三溫暖。

她覺得新北巿府這次疫情處理過程中，雖然有些混亂，清空的消息也未透過大樓廣播，很晚才接獲衛生所通知，不過，前天新北巿府應變很快，立即進駐篩檢團隊，這次住進防疫旅館的費用還全部埋單，要不然14天被隔離，生活工作被打亂，還要自己付旅館錢，可是會很悶吧！ 板橋社區大樓清空，住戶分散進住檢疫所隔離，有人住進前一天才被徵用的防疫旅館。圖／讀者提供 板橋社區清空，住戶昨晚上遊覽車時也不知會被載去哪裡。圖／讀者提供 防疫旅館已在房間內準備好足夠的毛巾。圖／讀者提供

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