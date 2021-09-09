快訊

直播／第二批91萬劑BNT疫苗抵台 指揮中心14時記者會說明

寵物悲歌／陸龜當海龜養、松鼠茹素2年 購買易飼養難爆亂象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨指政府因應Delta有四大防疫缺口 籲提高CT值標準

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨上午舉行「Delta病毒入侵，指揮中心該亡羊補牢」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨上午舉行「Delta病毒入侵，指揮中心該亡羊補牢」記者會。記者劉宛琳／攝影

國民黨上午舉行「Delta病毒入侵，指揮中心該亡羊補牢」記者會，列出四大防疫缺口，包括現行邊境管控出現破口，擋不住Delta入侵；政府採購疫苗到貨率太低，僅22.36%、疫苗第二劑施打率太低，僅4.17%、未建立快篩國家隊，民眾自行檢測成本高。

文傳會主委王育敏指出，近期的機師染疫或幼兒園社區群聚等兩起案例，皆已確認為Delta病毒，顯見當前的邊境管制措施出現重大缺口，指揮中心未依據國際間疫情的變化，對於機組員或一般民眾入境的隔離措施進行調整。目前新北幼兒園染疫案件的感染源仍不明確，令人懷疑Delta病毒已入侵社區一段時間，指揮中心應該儘快針對Delta病毒的特性進行入境檢疫措施的調整。

在疫苗施打方面，王育敏說，指揮中心指揮官陳時中堅持先打一劑，但許多專家學者已公開表示，面對Delta病毒，若僅施打一劑疫苗，「有打跟沒打差不多」。因此，增加施打第二劑的疫苗覆蓋率，降低死亡、重症、住院機率，讓我國醫療體系能維繫照顧患者的充裕量能。

王育敏也指出，快篩每劑價格在285元至900元間，PCR更高達5、6千元以上，目前未建立快篩國家隊，民眾自行檢測成本高，導致檢測意願低，無法透過大量篩檢找出隱藏性感染源，成為疫情持續不減的風險。指揮中心應該儘速建立「快篩國家隊」，透過政府補助經費提高自主快篩的意願。

文傳會副主委黃子哲表示，指揮中心的防疫作為是「矛盾對決，讓防疫猖獗」，不少官員講話前後不一，讓民眾無所適從。6月屏東就發生Delta群聚感染事件，蔡英文就提醒要提高警覺，不過指揮中心專家諮詢小組成員李秉穎卻說無法證明Delta傳染力更強，大家平常心以待，未來會成為流感。

黃子哲還說，9月7日指揮官陳時中說打第二劑疫苗幾乎是不可能的任務，但9月1日卻說第三劑已經準備了，第四劑已經談判了，結果第二劑還沒有？到底是在說什麼？

台灣預防醫學學會理事長陳宜民批評，外傳感染者的基因定序可能是Delta Plus，不過他上午致電指揮中心，他們回應還未比對出來。但埃及7月就發現第一例Delta Plus，它在美國也占病例的10%。如果最後發現是Delta Plus，傳染力恐怕會擴大，也會更不容易發現。

陳宜民認為，CT值還要訂在35嗎？這次從埃及回來的病理就是因為CT值是37才未發現，如果訂的是更嚴謹的37或38，就不會有時陰時陽的狀況。對於解隔的標準訂在31，他也覺得匪夷所思。

陳宜民批評疫苗政策荒腔走板，沒有國家跟台灣一樣在分十大類了，死亡率更超過5%。他建議，應該趕快讓年長者打第二劑，並且盡快審查聯亞的EUA，並簡短BNT的封簽作業。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

Delta未改防疫 藍：速建快篩國家隊

郭台銘是買BNT疫苗最末棒？黃子哲：豬隊友一棒卡一棒

國民黨指蘇嘉全赴印尼謀私利遭求償200萬 法院9月13日宣判

黃子哲：施打高端後的死亡通報 速度快於AZ和莫德納

相關新聞

最新！ 新北今至少3例確診 境外移入家屬+2、裝修工人+1

新北市長侯友宜今天上午出面說明疫情最新狀況，他表示有2名因境外移入案例被匡列的家屬在居家隔離採檢後確診，且Ct值都很高，...

板橋某大樓篩檢出爐 兩棟785人陰性 1裝修工人陽性

新北市自前天起發現板橋某社區大樓有多例確診案例後，連2天派駐機動篩檢隊進駐，市長侯友宜今天上午說明篩檢結果，2天共篩78...

獨／Delta板橋大樓清空 隔離戶慶幸「住防疫旅館」：沒比較沒傷害

新北板橋某社區大樓捲入幼兒園群聚案，新北巿府昨天上午宣布清空大樓B棟住戶近400人，有住戶晚上9點多才搭上遊覽車但不知目...

回憶首例Delta入侵！他斬立決守住 潘孟安：感謝全民配合協助

傳播力強、重症率更高的Delta變異株擴散全球，屏東縣今年6月下旬首當其衝面對Delta變異株入侵，縣府防堵病毒擴散，1...

國民黨指政府因應Delta有四大防疫缺口 籲提高CT值標準

國民黨上午舉行「Delta病毒入侵，指揮中心該亡羊補牢」記者會，列出四大防疫缺口，包括現行邊境管控出現破口，擋不住Del...

新北今境外移入2例 都是確診埃及爸兄弟

新北市今天上午接獲2例境外移入的家屬居家隔離確診，據了解，經過疫調後傳出這2例正是案16160確診埃及爸爸的親屬，3人在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。