國民黨指政府因應Delta有四大防疫缺口 籲提高CT值標準

國民黨上午舉行「Delta病毒入侵，指揮中心該亡羊補牢」記者會，列出四大防疫缺口，包括現行邊境管控出現破口，擋不住Delta入侵；政府採購疫苗到貨率太低，僅22.36%、疫苗第二劑施打率太低，僅4.17%、未建立快篩國家隊，民眾自行檢測成本高。

文傳會主委王育敏指出，近期的機師染疫或幼兒園社區群聚等兩起案例，皆已確認為Delta病毒，顯見當前的邊境管制措施出現重大缺口，指揮中心未依據國際間疫情的變化，對於機組員或一般民眾入境的隔離措施進行調整。目前新北幼兒園染疫案件的感染源仍不明確，令人懷疑Delta病毒已入侵社區一段時間，指揮中心應該儘快針對Delta病毒的特性進行入境檢疫措施的調整。

在疫苗施打方面，王育敏說，指揮中心指揮官陳時中堅持先打一劑，但許多專家學者已公開表示，面對Delta病毒，若僅施打一劑疫苗，「有打跟沒打差不多」。因此，增加施打第二劑的疫苗覆蓋率，降低死亡、重症、住院機率，讓我國醫療體系能維繫照顧患者的充裕量能。

王育敏也指出，快篩每劑價格在285元至900元間，PCR更高達5、6千元以上，目前未建立快篩國家隊，民眾自行檢測成本高，導致檢測意願低，無法透過大量篩檢找出隱藏性感染源，成為疫情持續不減的風險。指揮中心應該儘速建立「快篩國家隊」，透過政府補助經費提高自主快篩的意願。

文傳會副主委黃子哲表示，指揮中心的防疫作為是「矛盾對決，讓防疫猖獗」，不少官員講話前後不一，讓民眾無所適從。6月屏東就發生Delta群聚感染事件，蔡英文就提醒要提高警覺，不過指揮中心專家諮詢小組成員李秉穎卻說無法證明Delta傳染力更強，大家平常心以待，未來會成為流感。

黃子哲還說，9月7日指揮官陳時中說打第二劑疫苗幾乎是不可能的任務，但9月1日卻說第三劑已經準備了，第四劑已經談判了，結果第二劑還沒有？到底是在說什麼？

台灣預防醫學學會理事長陳宜民批評，外傳感染者的基因定序可能是Delta Plus，不過他上午致電指揮中心，他們回應還未比對出來。但埃及7月就發現第一例Delta Plus，它在美國也占病例的10%。如果最後發現是Delta Plus，傳染力恐怕會擴大，也會更不容易發現。

陳宜民認為，CT值還要訂在35嗎？這次從埃及回來的病理就是因為CT值是37才未發現，如果訂的是更嚴謹的37或38，就不會有時陰時陽的狀況。對於解隔的標準訂在31，他也覺得匪夷所思。

陳宜民批評疫苗政策荒腔走板，沒有國家跟台灣一樣在分十大類了，死亡率更超過5%。他建議，應該趕快讓年長者打第二劑，並且盡快審查聯亞的EUA，並簡短BNT的封簽作業。

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