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Delta未改防疫 藍：速建快篩國家隊

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

「Delta已進入社區，指揮中心卻不調整防疫政策，應該重新檢討！」國民黨9日召開記者會，痛批指揮中心輕忽新北幼兒園群聚。文傳會主委王育敏表示，如今Delta已經入侵，但我國疫苗第2劑施打率仍低，且沒有快篩國家隊，她呼籲指揮中心加速疫苗採購、建立快篩國家隊，調高CT值認定以應對Delta變種。

確診認定要加嚴

王育敏說，Delta已經進入社區，但指揮中心卻沒有調整防疫措施，非常不應該。她指出，雖然指揮中心說機師案與新北幼兒園無關，但這也代表Delta有其他破口，可見邊境防疫出現許多縫隙，她呼籲要調整防疫措施，否則Delta或是Delta+若傳進來，影響不容小覷。

「台灣目前疫苗仍多靠國際與民間捐贈！」她不滿說，政府採購疫苗2981萬劑，只有到貨666.65萬劑、到貨率僅22.36%，BNT目前都是民間捐贈，希望蔡政府加緊向國際催貨，而且台灣第2劑施打率僅4.17%太低，美國、法國、德都要打第3劑了，指揮中心卻說台灣無法所有人打到第2劑，非常荒謬。

建立快篩國家隊

台灣預防醫學學會理事長陳宜民則建議指揮中心調高認定確診的CT值，他說中國與日本都是認定CT值37、38，但台灣只有認定35，如果不是標準低，邊境怎會出現破口？他提醒，目前埃及已經有出現傳染力更強的Delta+，幼兒園的基因定序需儘速公布，也要將認定確診的CT值標準加嚴。

另外他也呼籲蔡政府建立快篩國家隊，讓防疫可以降低對生活的干擾。他以德國舉例說，所有小學生是分流上課，到現場上課的學生統一進行快篩，全陰性才能夠上課，而快篩試劑與費用則由政府埋單，如果要加強防疫措施的同時，兼顧經濟生活，就必須加強快篩的量能。

國民黨呼籲蔡政府調整邊境防疫，加速向國際疫苗催貨、尋求民間幫助，讓民眾都能打到第2劑、甚至是第3劑疫苗，並建立快篩國家隊，取消疫苗施打分級順序，由高風險長者開始施打，才能應對Delta變種入侵。

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