Delta侵入社區 蘇偉碩6問蘇貞昌：最壞劇本是什麼？

新冠肺炎Delta病毒來勢洶洶。醫師蘇偉碩在臉書表示，Delta危機迫近，如果自己是執政黨立法委員，會向行政院長蘇貞昌提出6點緊急質詢，包括是否有最壞劇本、何時才能達到一天定序1萬件檢體量能、四級警戒的應變措施等。

蘇偉碩表示，首先要問蘇貞昌，行政院對於Delta、Delta+等傳播力強大的變異病毒，是否擬具國家級疫情災難的應變計畫？再者，如果有的話，在應變計畫中的最壞劇本想定是什麼情況？

蘇偉碩指出，第三點要問，最壞劇本的想定是否包括病毒疫情失控，難以實施精準疫調，且疫情擴散速度過快，只能採取四級警戒，停止一切非必要的經濟與社會活動？第四點，行政院緊急應變計畫對於上述最壞劇本，想定的阻絕措施有哪些？是否已經完成整備與演練？整備與演練的紀錄與管考，是否進行了公眾的雙向溝通與計畫的修整？

蘇偉碩表示，第五問要針對應變計畫中，如果疫情持續擴散，在採取四級警戒時，政府是否有實施人口密集區域普篩的整備計畫？一旦需要實施新北市或台北市、桃園市普篩時，需要多少工作天才能完成三天內普篩300萬人的檢驗量能？最後要請問行政院，政府目前一天可以完成多少件病毒基因定序的檢體？何時才能達到一天定序1萬件檢體的量能？

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