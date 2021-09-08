新北公布台大麻醉師等足跡 包括白沙灣北捷台鐵

新北市府今天公布COVID-19確診者，包含案16158台大醫院麻醉護理師及幼兒園的家屬案16160（埃及籍）、案16161幼兒家屬。足跡包括白沙灣、超商及捷運、台鐵車站。

新北市政府衛生局表示，若曾出入相關場所者，有疑似症狀請儘速採檢、就醫。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案16158台大麻醉護理師，於8月26日有咳嗽、流鼻水等症狀，9月7日PCR核酸採檢陽性（CT值38.5）判定為確診個案，此案已完成2劑莫德納疫苗接種。

依據市府衛生局今天公布案16158的公共場所足跡，多是搭乘台北捷運的板南線、淡水信義線，往返居住地和工作地點。

另外，較特別的是9月3日曾經搭台鐵前往花蓮，並於9月5日從花蓮返回板橋。

依據詳細的足跡資料，案16158分別在8月23至26日、9月2日的上午7時到8時，8月27日、8月30日中午11時，8月31日、9月1日到下午1時至2時，搭乘捷運板南線自板橋江子翠站前往台北車站，轉乘信義線至台大醫院站。

案16158於8月29日下午1時至2時，搭乘捷運自亞東醫院站至台北車站，轉乘信義線到台大醫院站。8月23日、8月25日的下午5時至6時，8月27日、8月30日、9月1日晚間8時至9時、9月2日下午4時到5時，搭乘捷運從台大醫院站到台北車站，轉乘至新埔站。

8月24日下午7時，台大麻醉師搭乘捷運自善導寺站到新埔站。8月29日、8月31日晚間10時至11時搭乘捷運自台大醫院站到台北車站，轉乘至江子翠站。

8月23日、8月25日下午6時許，8月24日晚間7時到8時，8月27日、8月30日、9月1日晚間8時至9時，9月2日下午5時自捷運新埔民生站搭乘橘5或947路公車至長江路口。

在前往花蓮的足跡部分，麻醉師於9月3日中午1時搭乘捷運自江子翠站到台北車站。轉台鐵230車次，於下午1時45分至3時55分前往花蓮車站。

麻醉師於9月5日下午4時15分至6時31分，自花蓮火車站搭乘太魯閣227車次至板橋火車站。

至於從埃及回台灣的幼兒家長案16160的足跡，包括9月3日下午1時至7時許在白沙灣。

另外，今天公布確診的案16161，為稍早確診幼兒的家長；在8月23日至27日、8月30日至9月3日的上午8時10分至8時45分，搭乘捷運自新埔站前往永寧站；8月23至27日、8月30日至31日、9月3日，下午6時到6時30分，搭乘捷運自永寧站前往板橋站。

案16161於9月1日至2日下午6時至7時，搭乘捷運自永寧站到新埔站再搭回板橋站。8月23日至27日、8月31日至9月3日下午6時至7時，自板橋公車站搭乘667路公車前往太和街口站。8月30日下午6時至7時自板橋公車站搭乘705公車前往埔墘國小站。8月29日下午4時在全家汐止建安店（汐止區建成路）。

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