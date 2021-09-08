桃園診所揪出Delta「直接全員被關」 醫師心寒Line對話曝光

一名長榮確診機師（案16120）違反防疫規定已被開除，他擅自到桃園一間診所就醫，意外被揪出確診Delta變種病毒，卻苦了該診所7名醫護人員與數名候診病人，因衛生局直接下令全員送至集中檢疫所隔離14天，讓診所醫師心寒「完全沒問我們的防疫措施」。

該名長榮確診機師經疫調發現，其8月26日自芝加哥返回台北後，於7天的加強型自主健康管理期間，與友人餐敘，還未依法事先聯繫當地衛生局就擅自至診所就醫。

診所醫師在當地500人的醫師LINE群組傳訊表示，「我是最近被迫關診的XXX小兒科診所XXX醫師，這次被機師波及，衛生局完全沒有問我們的防疫措施」，直接下令要全診所2名醫師、3名護理師、2名藥師以及數名候診病患居家隔離，後來機師報告確定是Delta變種病毒，再令全員緊急去集中檢疫所獨立閉關。

該醫師心寒地寫道「請各位要多多注意，以後無論隔離衣、罩、N95戴多緊都沒用，遇到Delta直接會關起來，我們完全沒辦法反抗」，北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰看到訊息後深嘆「醫界韭菜一大把綠油油，不割你割誰？桃園診所幫忙抓到Delta，結果是被迫關門14天……」。

蘇一峰更質疑政府執行能力，「基層診所打疫苗防疫補助金遲遲不發，一開始認定基層醫護人員不是防疫危險群，不符合混打資格……抗議後才開放」。

網友紛紛留言「最危險跟最無助的族群」、「邊境管制才是重點，你不管制機師，相信機師會自主管理？」，但有人反向認為「不隔離還有什麼方法遏止Delta」，有人幫忙解釋「原則上有防護的醫療單位是可以看診……實務上衛生主管單位會請診所停診…」，也有人說「14天後他還可以開業，新聞有診所被政府欠疫苗注射費，已經關門」。

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