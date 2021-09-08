幼兒染疫致肺炎影響肺發育 張上淳：機率微乎其微

新北市幼兒園發生Delta變異株群聚，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，幼兒與新生兒染疫導致嚴重肺炎，可能影響肺部發育，但機率微乎其微。

疫情指揮中心證實，新北市某幼兒園群聚染疫案經病毒定序為最早在印度發現的Delta變異株；加上有多名幼童也染疫，引發高度關注。

張上淳今天在疫情記者會中表示，目前僅少部分幼童有症狀，感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），是否會引發嚴重肺炎甚至肺纖維化等後遺症，則要看年齡。

張上淳說，過去COVID-19患者有部分完全康復，也有部分留下肺功能不好的後遺症。而小小孩特別是新生兒，若出現肺炎可能會影響後續肺部發育狀況，造成較大影響，但新生兒出現這種狀況的機率微乎其微。

張上淳表示，至於上小學後的兒童染疫，發生肺炎或後續變化的狀況則與成人差不多。

此外，有醫師提出若幼兒出現草莓舌，合併發燒、腹痛等症狀，要盡快送醫。對此張上淳說，感染COVID-19會有各種臨床症狀，如手指皮疹變化、舌頭變化等。

但張上淳表示，有時會有舌頭舌苔厚，看起來像草莓狀，在其他疾病也可能出現，是非特異性症狀，很難以此判斷是感染COVID-19，用這樣的方式認定是無症狀感染不夠科學，還是要以出現症狀後篩檢，加上接觸史、旅遊史等判定才有辦法偵測。

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