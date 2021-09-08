新北幼兒園確診男童彰化探親 匡列4人狀況穩定
新北市發生幼兒園群聚感染事件，有確診男童曾至彰化探親；彰化縣衛生局今天表示，男童的阿公、阿嬤、弟弟及叔叔等4人先前採檢陰性，狀況穩定，不過在居隔滿14天前不可大意。
中央流行疫情指揮中心今天指出，新北市幼兒園群聚案再增7例，累計23例確診。彰化縣疫情災害應變中心下午召開記者會，說明因應新北市幼兒園群聚感染的措施。
彰化縣衛生局長葉彥伯表示，有幼兒園確診男童曾來彰化探親，衛生局匡列男童的阿公、阿嬤、1歲的弟弟以及叔叔，4人安排前往集中檢疫所居家隔離，目前狀況穩定。
葉彥伯表示，4人先前採檢都為陰性，其中阿公、阿嬤已接種COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗，4人如果出現症狀，還會再安排採檢，未來也會視新北市疫情變化，調整防疫策略。
彰化縣長王惠美指出，彰化縣今天雖然沒有新增病例，不過為防範疫情升溫，呼籲有發燒、呼吸道症狀以及嗅味覺異常者，不要上班上課，儘速就醫或接受篩檢。
至於彰化縣的防疫相關規定是否加嚴，王惠美表示，縣府會視情形滾動式調整，也呼籲民眾不要在中秋節連假舉辦跨縣市的烤肉聚會。
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