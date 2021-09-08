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長榮機組員回溯採檢全陰性 陳時中：目前告一段落

中央社 / 台北8日電
指揮官陳時中。聯合報系記者謝承恩／攝影
指揮官陳時中。聯合報系記者謝承恩／攝影

中央流行疫情指揮中心今天表示，長榮機師群聚案未新增確診個案，而機組員回溯採檢專案，採檢283人也全數陰性，指揮官陳時中表示，機組員方面已告一段落。

長榮機師COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案，確認感染最早在印度發現的Delta變異株，中央流行疫情指揮中心也啟動機組員專案回溯採檢。

陳時中今天在疫情記者會表示，機組員專案採檢回溯情況應採283人，現在已採檢完畢，全數是陰性，「機組員目前來講已告一段落。」後續還有機組員1200多人普篩，若有結果再對外報告。

而2名長榮機師（案16119與案16120）接觸者，陳時中說，應採315人，目前檢驗306人陰性，1例陽性，即為機師之子（案16122），另有8人檢驗中。

此外，案16122的同班同學都集中隔離，同住家人也預防性隔離，目前所有人一採皆陰性，今天二採完畢，應採227人，226人採檢結果陰性，另有1人因較晚匡列，採檢時間較晚，才會進行二採。

陳時中表示，桃園機師群聚案的篩檢結果，雖還沒全部完成，但基本上應該已將可能性圈到最小。

陳時中也進一步解釋，過去疫調會依照確診者接觸時間、距離或是否適當防護等，定義是否為密切接觸者，但面對Delta變異株，必須加強建立第2道防線，因此將接觸者定義放寬，接觸者的接觸者，列入預防性隔離。

陳時中舉例，在長榮機師群聚與新北幼兒園群聚中，同班的學生或幼童是接觸者，同班同學的爸爸媽媽就是接觸者的接觸者，因此予以預防性隔離。

陳時中說，因接觸者的接觸者已被隔離開來，即便有接觸者確診，但已建立第2道防線，接觸者的接觸者已被預防性隔離，對社區的威脅性較低。

此外，針對機組員檢疫議題，陳時中表示，國籍機組員跟外籍航空公司機組員都分住不同防疫旅館，不會跟一般檢疫者或旅客混住。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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