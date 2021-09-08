幼兒園染疫確認是Delta 新北清空一社區B棟400人
新北市長侯友宜今天表示，因為新北幼兒園染疫基因定序為Delta 變異株，板橋某社區大樓B棟清空集中檢疫400人，A棟505人先篩檢並自主健康管理。
侯友宜下午3時舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明，公布今天新增7例本土確診個案；扣除1例為70男性因為死亡後篩檢確認，其他6例都與幼兒園群聚有關。
衛生局統計，這6例中，有3例為隔離中幼兒的外婆或家長，有3例為板橋某社區住戶。這棟社區內也住有確診幼兒及其從埃及返台的家長。這名埃及返台家長也被確診，列為境外移入個案。
侯友宜說，這棟社區B棟須全清空，400名住防疫旅館或集中檢疫中心。A棟共505人先篩檢及健康自主管理。全社區905人篩檢者，扣除確診個案，至8日中午有343人陰性。
衛生局長陳潤秋告訴中央社記者，因為面對Delta病毒株，因此採更嚴謹的全棟清空，並未如之前的永和社區群聚採1人1室。
陳潤秋說，今天逐戶通知隔離住戶，也由板橋區公所進駐成立前進指揮所。將由防疫巴士統一載到隔離住所。
副市長劉和然說，B棟住戶以公費入住防疫旅舘，所需服務及職場聯繫，由指揮中心及管委會協助。
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