快訊

深夜收到簡訊通知 黃鐙輝一家人無預警被下令居家隔離

板橋某社區整棟清空中 防疫專車將陸續載離至晚間

幼兒園染疫確認是Delta 新北清空一社區B棟400人

中央社 / 新北8日電
新北市長侯友宜。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜。圖／新北新聞局提供

新北市長侯友宜今天表示，因為新北幼兒園染疫基因定序為Delta 變異株，板橋某社區大樓B棟清空集中檢疫400人，A棟505人先篩檢並自主健康管理。

侯友宜下午3時舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明，公布今天新增7例本土確診個案；扣除1例為70男性因為死亡後篩檢確認，其他6例都與幼兒園群聚有關。

衛生局統計，這6例中，有3例為隔離中幼兒的外婆或家長，有3例為板橋某社區住戶。這棟社區內也住有確診幼兒及其從埃及返台的家長。這名埃及返台家長也被確診，列為境外移入個案。

侯友宜說，這棟社區B棟須全清空，400名住防疫旅館或集中檢疫中心。A棟共505人先篩檢及健康自主管理。全社區905人篩檢者，扣除確診個案，至8日中午有343人陰性。

衛生局長陳潤秋告訴中央社記者，因為面對Delta病毒株，因此採更嚴謹的全棟清空，並未如之前的永和社區群聚採1人1室。

陳潤秋說，今天逐戶通知隔離住戶，也由板橋區公所進駐成立前進指揮所。將由防疫巴士統一載到隔離住所。

副市長劉和然說，B棟住戶以公費入住防疫旅舘，所需服務及職場聯繫，由指揮中心及管委會協助。

新冠肺炎 COVID-19 Delta變異株 侯友宜

延伸閱讀

綠營建議王必勝進駐新北防疫 侯友宜：虛心接受

新北新增7例 侯友宜：從埃及入境家長血清抗體陽性

擋不住Delta擴散侯友宜致歉 強調與市民一同面對

影／再增2人確診 侯友宜坐鎮板橋某社區清空

相關新聞

板橋某社區整棟清空中！ 防疫專車將陸續載離至晚間

板橋某社區大樓捲入幼兒園群聚，市府今早緊急通知有確診者的大樓整棟集中檢疫，載送住戶的防疫公車在今下午4時左右抵達，將陸續...

新北公布確診者足跡 以捷運通勤為主

新北市今公布確診者足跡，包含案16158台大醫院麻醉女護理師、以及幼兒園的家屬案16160（埃及籍）、案16161。地點...

板橋某社區大樓6案確診 已篩檢343人全數陰性

新北市板橋某社區大樓傳出有6例確診個案，市長侯友宜針對感染狀況說明，侯友宜說，該棟社區大樓分兩棟，傳出確診的B大樓住戶有...

感染源是印度境外移入！北市1確診足跡 連2天搭捷運

台北市繼公布案16147公共場域確診足跡後，稍早又公布1例確診者足跡，9月4日、5日連續兩天都搭乘台北捷運，北市衛生局表...

斷言疫情短期不會結束 柯文哲：病死、餓死都是疾病

新北幼兒園群聚案持續擴大，新北餐飲已禁止內用一周，是否擔心新北民眾跑到台北餐廳內用？台北市長柯文哲今天表示，這個疫情看來...

幼兒園群聚社區也中鏢 指揮中心：新北已擬定擴大篩檢計畫

新北幼兒園群聚擴大，除了幼兒園的學童家長外，疫情擴散至同社區住戶。指揮中心是否將針對社區以外的周邊進行擴大採檢，指揮中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。