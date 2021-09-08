快訊

深夜收到簡訊通知 黃鐙輝一家人無預警被下令居家隔離

板橋某社區整棟清空中 防疫專車將陸續載離至晚間

新北幼兒園群聚案 2家長在士林與內湖上班

中央社 / 台北8日電
台北市副市長黃珊珊表示，有關新北染疫幼兒園所有確診者都不在北市。圖／截自柯文哲YouTube
台北市副市長黃珊珊表示，有關新北染疫幼兒園所有確診者都不在北市。圖／截自柯文哲YouTube

台北市長柯文哲今天表示，新北幼兒園群聚感染案，確診孩童的家長中有2人在北市上班，在士林與內湖，已匡列居家隔離12人、自主健康管理5人，場域已清消。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲說明新北幼兒園群聚感染案的掌握情況。

柯文哲表示，確診的8名孩童，其中家長有2人在北市上班，職場分別位於內湖區及士林區， 已匡列居家隔離12人、自主健康管理5人。

副市長黃珊珊強調，新北幼兒園群聚案所有確診者都不在台北市，現在做的是職場與校園預防性的居家隔離，在北市工作的家長的相關人員也已匡列完成。

媒體提問有一名確診孕婦在先生6月確診時只有居家隔離卻未PCR採檢，北市是否防疫不確實，黃珊珊駁斥「假訊息」。

黃珊珊指出，6月22日時才有解隔離時一定要採檢的規定，這名孕婦是6月5日至6月19日居家隔離。北市府希望精準疫調，兩次希望該孕婦去篩檢，但個案以懷孕及不想帶1歲孩子去醫院等理由拒絕，「我們沒有任何強制力可以要求篩檢」。

黃珊珊說，現在傳這種假訊息沒有意義，且疫調結果中央都看得到，中央不可能跟北市一起造假。

新冠肺炎 COVID-19 柯文哲 黃珊珊

延伸閱讀

北市境外感染有3天足跡 新北染疫家長搭捷運北投旅遊

盡量外帶不跟進新北禁內用 柯文哲：重點是降低聚會

孕婦確診北市「該驗未驗」？黃珊珊：防疫不用噴口水

影／出席救護車捐贈儀式 柯文哲未回應疫情相關提問

相關新聞

板橋某社區整棟清空中！ 防疫專車將陸續載離至晚間

板橋某社區大樓捲入幼兒園群聚，市府今早緊急通知有確診者的大樓整棟集中檢疫，載送住戶的防疫公車在今下午4時左右抵達，將陸續...

新北公布確診者足跡 以捷運通勤為主

新北市今公布確診者足跡，包含案16158台大醫院麻醉女護理師、以及幼兒園的家屬案16160（埃及籍）、案16161。地點...

板橋某社區大樓6案確診 已篩檢343人全數陰性

新北市板橋某社區大樓傳出有6例確診個案，市長侯友宜針對感染狀況說明，侯友宜說，該棟社區大樓分兩棟，傳出確診的B大樓住戶有...

感染源是印度境外移入！北市1確診足跡 連2天搭捷運

台北市繼公布案16147公共場域確診足跡後，稍早又公布1例確診者足跡，9月4日、5日連續兩天都搭乘台北捷運，北市衛生局表...

斷言疫情短期不會結束 柯文哲：病死、餓死都是疾病

新北幼兒園群聚案持續擴大，新北餐飲已禁止內用一周，是否擔心新北民眾跑到台北餐廳內用？台北市長柯文哲今天表示，這個疫情看來...

幼兒園群聚社區也中鏢 指揮中心：新北已擬定擴大篩檢計畫

新北幼兒園群聚擴大，除了幼兒園的學童家長外，疫情擴散至同社區住戶。指揮中心是否將針對社區以外的周邊進行擴大採檢，指揮中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。