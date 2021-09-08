新北幼兒園群聚案 2家長在士林與內湖上班

台北市長柯文哲今天表示，新北幼兒園群聚感染案，確診孩童的家長中有2人在北市上班，在士林與內湖，已匡列居家隔離12人、自主健康管理5人，場域已清消。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲說明新北幼兒園群聚感染案的掌握情況。

柯文哲表示，確診的8名孩童，其中家長有2人在北市上班，職場分別位於內湖區及士林區， 已匡列居家隔離12人、自主健康管理5人。

副市長黃珊珊強調，新北幼兒園群聚案所有確診者都不在台北市，現在做的是職場與校園預防性的居家隔離，在北市工作的家長的相關人員也已匡列完成。

媒體提問有一名確診孕婦在先生6月確診時只有居家隔離卻未PCR採檢，北市是否防疫不確實，黃珊珊駁斥「假訊息」。

黃珊珊指出，6月22日時才有解隔離時一定要採檢的規定，這名孕婦是6月5日至6月19日居家隔離。北市府希望精準疫調，兩次希望該孕婦去篩檢，但個案以懷孕及不想帶1歲孩子去醫院等理由拒絕，「我們沒有任何強制力可以要求篩檢」。

黃珊珊說，現在傳這種假訊息沒有意義，且疫調結果中央都看得到，中央不可能跟北市一起造假。

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