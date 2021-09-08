快訊

台大確診護理師曾花蓮3日遊 夜市美食景點全入列

不跟進新北禁內用 柯文哲呼籲：盡量外帶、降低聚會

染疫台大護理師曾打莫德納 首例本土突破性感染

中央社 / 台北8日電

新北幼兒園群聚疫情擴大，台大醫院一名麻醉護理師染疫。指揮中心指出，這名護理師已於7月8日接種第二劑莫德納疫苗，確定為國內首例莫德納疫苗突破性感染本土病例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天證實，台大醫院一名麻醉護理師染疫，和新北幼兒園染疫個案住在同一社區。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，護理師是在院內健康監測時自主通報採檢後確診，昨天緊急採檢院內密切接觸者、風險人員、可能接觸到的同仁，PCR結果均為陰性，並沒有新增其他個案。

張上淳說，這名護理師已接種2劑莫德納COVID-19疫苗，第二劑於7月8日就接種完畢，確定為首例莫德納疫苗突破性感染的本土病例。

張上淳指出，過去各界都很關注突破性感染個案，正如境外移入個案接種莫德納疫苗也會突破性感染，相信台灣也不會例外。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

台大麻醉護為「國內首起莫德納突破性感染」 千人篩檢陰性

拚第1劑疫苗人口涵蓋率 張上淳透露考量關鍵

學生打BNT憂集體暈針 張上淳：2撇步降低風險

高端疫苗累計4例死亡個案 指揮中心要查是否同批號

相關新聞

板橋某社區大樓6案確診 已篩檢343人全數陰性

新北市板橋某社區大樓傳出有6例確診個案，市長侯友宜針對感染狀況說明，侯友宜說，該棟社區大樓分兩棟，傳出確診的B大樓住戶有...

感染源是印度境外移入！北市1確診足跡 連2天搭捷運

台北市繼公布案16147公共場域確診足跡後，稍早又公布1例確診者足跡，9月4日、5日連續兩天都搭乘台北捷運，北市衛生局表...

台大麻醉護為「國內首起莫德納突破性感染」 千人篩檢陰性

國內今日傳出確診案例中，主要是幼兒園有擴大到社區，包含台大醫院麻醉醫事人員、埃及返台家長及一戶人家均確診，然而感染源追溯...

新北幼兒園群聚案 已驗出10人染Delta變異株、與機師不同來源

新北幼兒園群聚案例擴大，今天再新增6人確診，全案已有22人染疫，其中已有9人基因定序出爐確定為Delta變異株。指揮中心...

今增本土確診7例、境外2例！新北某幼兒園群聚確定為Delta

國內新增9例COVID-19確定病例，分別為7例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中...

網傳假訊息！陳時中駁50例確診「校正回歸」已立案送辦

國內幼兒園群聚案延燒，群組及網路也紛紛傳出今日確診50例確診，甚至出現校正回歸情況。指揮中心指揮官陳時中表示，今天傳出5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。