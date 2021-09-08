染疫台大護理師曾打莫德納 首例本土突破性感染

新北幼兒園群聚疫情擴大，台大醫院一名麻醉護理師染疫。指揮中心指出，這名護理師已於7月8日接種第二劑莫德納疫苗，確定為國內首例莫德納疫苗突破性感染本土病例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天證實，台大醫院一名麻醉護理師染疫，和新北幼兒園染疫個案住在同一社區。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，護理師是在院內健康監測時自主通報採檢後確診，昨天緊急採檢院內密切接觸者、風險人員、可能接觸到的同仁，PCR結果均為陰性，並沒有新增其他個案。

張上淳說，這名護理師已接種2劑莫德納COVID-19疫苗，第二劑於7月8日就接種完畢，確定為首例莫德納疫苗突破性感染的本土病例。

張上淳指出，過去各界都很關注突破性感染個案，正如境外移入個案接種莫德納疫苗也會突破性感染，相信台灣也不會例外。

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