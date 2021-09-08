幼兒園疫情已有多波傳播 陳時中：暫無升級規劃

新北幼兒園群聚疫情擴大，且幼兒園疫情恐怕已經歷不只一波傳播，不過指揮官陳時中表示，未來若這波疫情無法控制或有新一波疫情，才會考慮升級警戒，目前暫無升級規劃。

新北市板橋區某私立幼兒園爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染案，今天再增7例個案，至今累計23人確診，並確定此群聚案感染最早在印度發現的Delta變異株，但和國籍航空群聚案為不同感染源。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在疫情記者會中表示，這次幼兒園發生群聚疫情時，發現確診的幼童Ct值有高有低，單從這點比較難判定究竟歷經幾波疫情，但綜合研判家人感染的狀況，可以清楚確定幼兒園疫情「確實不只一波傳播」。

至於感染源究竟為何，指揮中心指揮官陳時中說，仍有待新北市把疫調做得更清楚才能綜合研判，基本上只要有群聚疫情，指揮中心都會進行基因定序，但不會擴大把過去的檢體都拿回來檢驗，現階段最重要的工作是把相關確診病人相關疫調先釐清，這是比較實際且可行的方式。

因應疫情擴大，有醫師建議比照紐西蘭直接升至第4級警戒。陳時中說，「我們有我們做法」，目前國內疫情也控制相當好，未來若有更新一波疫情，或這波疫情無法控制住，才會考慮升級，目前暫時沒有升級的規劃，希望大家努力把疫情控制住。

陳時中也提醒，COVID-19症狀和感冒相當類似，包括發燒、呼吸道症狀、腹瀉等，很容易掉以輕心，少數嗅味覺異常都是比較特殊的情況，呼籲只要出現類似症狀都不要上班上課，也可以使用居家快篩或到篩檢站，但千萬不要抱著可能不是染疫的心情，避免疫情擴大。

另外，陳時中呼籲全台主管、教育單位，凡是因為出現疑似症狀沒上班或上學，不要列入出勤紀錄，希望其他事業單位主管配合，並鼓勵篩檢。

商品推薦