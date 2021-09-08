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幼兒園群聚社區也中鏢 指揮中心：新北已擬定擴大篩檢計畫
新北幼兒園群聚擴大，除了幼兒園的學童家長外，疫情擴散至同社區住戶。指揮中心是否將針對社區以外的周邊進行擴大採檢，指揮中心指揮官陳時中表示，新北市已擬定擴大篩檢計畫，個案目前在社區B棟大樓，因此該棟住戶先居家隔離；A棟大樓住戶則將先篩檢。
發言人莊人祥表示，新北市已在社區附近設立篩檢站，鼓勵民眾前往篩檢。
陳時中表示，過去對接觸者的定義比較嚴格，需要一定時間沒有防護才會列為接觸者，並採取居家隔離，非密切接觸者則採自主健康監測。而過去針對接觸者的接觸者則不進行匡列，除非疫調後認為有風險才會要求自主健康監測。
而現在則放寬接觸者定義加強匡列，接觸者的接觸者也進行預防性的隔離。陳時中也表示，因應預防性隔離措施，也呼籲原本的檢疫旅館維持運作，指揮中心也將積極布建集中檢疫所。
至於目前國內驗出Delta社區感染的病例，陳時中表示，較清楚的是當時屏東15例，接下來是桃園目前有四例；再者新北幼兒園的22例，雖然不是每一例都已定序完成，但屬一個群聚。
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