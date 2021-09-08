新北幼兒園確診者足跡曾到嘉縣探親 姨婆採檢陰
嘉義縣衛生局今天指出，6日接獲新北通報1名染疫幼童曾乘坐家長轎車到嘉義縣姨婆家探親，已將姨婆送往居家檢疫所隔離，經採檢為陰性；截至目前，這名染疫者足跡僅在姨婆家。
嘉義縣衛生局長趙紋華表示，新北市某幼兒園2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診幼童在家長帶著，開車前往嘉義姨婆家探親，停留時間只有2小時，用完餐後就回北部。
趙紋華說，9月6日接獲新北市衛生局相關通報後，馬上針對接觸者進行採檢，採檢結果是陰性，因為接觸者是獨居，當天馬上將接觸者送往集中檢疫所隔離，目前狀況良好。
趙紋華指出，這名染疫者在嘉義縣的足跡，只有到姨婆家，並沒有到其它地方。
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