新北市幼兒園群聚未歇 陳時中：社區恐再增不少病例

指揮中心指揮官陳時中表示，新北市幼兒園群聚案再增7例，累計23例確診，目前共有1013人居家隔離、633人檢驗中，並坦言「社區可能還會增加蠻多」病例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，國內今天新增7例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，其中6例為已知感染源、1例關聯不明，個案都在新北市。

陳時中說，今天新增的個案主要為幼兒園群聚疫情擴大，其中1例進入社區，也就是大家所說的台大醫院麻醉人員，另外也有一名埃及返台的幼童家長以及另一戶鄰居，目前埃及個案暫列境外移入，未來還有待進一步判定。

值得注意的是，目前新北市已有同一個社區出現6例確診個案，新北市政府已緊急清空，指揮中心也準備400間集中檢疫所配合使用。

陳時中指出，新北幼兒園群聚案目前共匡列1062人，其中1013人居家隔離、49人自主健康管理，已知358人陰性、22人陽性、633人檢驗中，但他也坦言「社區可能還會增加蠻多的」。

另外，陳時中表示，根據最新病毒基因定序結果，這次新北幼兒園群聚案確實感染最早在印度發現的Delta變異株，但經過比對發現，這次的Delta變異株和國籍航空群聚疫情的不同，顯示兩者為不同感染源，接下來必須等新北市疫調完成後，才能看出疫情全貌。

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