幼兒園群聚源頭指向埃及爸？ 陳時中：還無法判定

新北市某幼兒園群聚擴大，目前已有22人染疫。但今天公布的確診個案中，一名幼兒的爸爸為埃及境外個案，是否是本案的感染源頭，指揮中心指揮官陳時中表示，目前訊息仍無法判斷，不一定就是這名個案將病毒帶進國內，還有很多地方需要釐清。

陳時中表示，這位爸爸（案16160）為埃及籍30多歲男性，未接種新冠肺炎疫苗，8月4日自埃及來台探親，入境於機場採檢結果陰性，至防疫旅館檢疫，8月16日檢疫期滿前採檢結果亦為陰性。9月6日因曾接觸確診者，由衛生單位安排採檢確診，Ct值為38.9。

陳時中說，這名個案是陰轉陽或是在陰陰陽陽的情況，還在判定也很難避免，沒辦法把所有人都關起來，但希望盡量避免，不過也不能判定就是這位埃及人把病毒帶進來，還有很多地方需要釐清。

而目前這名個案也暫時列為境外移入個案，待整體疫調更清楚後才能看得更完整，屆時若有需調整再修正。 陳時中表示，目前訊息仍無法判斷，不一定就是這名個案將病毒帶進國內，還有很多地方需要釐清。記者謝承恩／攝影

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