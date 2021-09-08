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長榮機師兒確診案 鄭文燦：疫情是在可控範圍

中央社 / 桃園8日電
桃園市長鄭文燦今天指出疫情是在可控範圍。聯合報系資料照／記者陳俊智攝影
桃園市長鄭文燦今天指出疫情是在可控範圍。聯合報系資料照／記者陳俊智攝影

長榮機師染疫傳染就讀桃園北科附工的兒子。桃園市長鄭文燦今天指出，截至目前，相關隔離者的2採都是陰性，警示簡訊開放民眾公費採檢部分目前也都是陰性，疫情是在可控範圍。

長榮航空機師（案16120）染疫後，傳染就讀國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校（北科附工）的兒子（案16122）。

鄭文燦上午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時指出，針對北科附工染疫生（案16122）的居家隔離對象，227人中已有223人陰性，其餘4人將依照時間序陸續在今天及10日採檢。

鄭文燦表示，兩名機師的相關檢疫所隔離者部分，197人已有138人2採陰性，其他陸續安排採檢，有部分的人已解除隔離；針對在檢疫所的高風險接觸者，目前的2採都是陰性，代表疫情是在一個可控的範圍。

他指出，針對長榮機師、機組員約1500人的採檢，以及桃園市政府負責的、北科附工的師生（含夜間部及社團）約2685人的採檢，1採也是陰性；中央決定若檢疫所的高風險2採都是陰性，擴大採檢部分就採取有症狀才採檢的方式。

鄭文燦表示，指揮中心發送110萬則警示簡訊的部分，桃園從9月4日到9月7日，在11家醫院的採檢站及2個社區篩檢站開放有症狀的民眾公費核酸檢測（PCR），目前已採檢2138人，都是陰性。

鄭文燦說，自9月1日開學到現在，桃園市高中以下包含幼兒園，32萬名學生當中，有510餘人請防疫假，比例約0.16％，還在一個很小的範圍內，大部分學生還是回到學校上課。

他表示，桃園市教育局將督導學校落實分艙分流，幼兒園分班上課、學校不開放家長入內接送及場地租借；戶外教學部分，要等教育部頒訂新的辦法以後才可以展開。

鄭文燦指出，市內中秋節烤肉活動將僅限定在家庭的範圍內來進行，桃園相關公共性活動將一律取消。

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