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網傳假訊息！陳時中駁50例確診「校正回歸」已立案送辦
國內幼兒園群聚案延燒，群組及網路也紛紛傳出今日確診50例確診，甚至出現校正回歸情況。指揮中心指揮官陳時中表示，今天傳出50例是謠言，如果能查證來源，當然會移給檢調辦理。副指揮官陳宗彥也表示，刑事警察局有發現有人在群組轉傳錯誤訊息，目前已經立案偵辦。
另針對傳出校正回歸事件，陳時中表示，「相關疫情資料確診個案都是由地方上報的，所以雙方資料核對上沒有大錯誤，基本上沒有需要校正回歸，但如果地方通報太晚，也可能根據病例的發病日調整，也是有必要的，但兩個數目都會同時呈現在報告上。」
針對幼兒園確診相關個案，有新增陽性者為確診者的同住家人案16161，另外還有社區接觸者案16158，本身為麻醉人員，另外案161631和6164是同棟樓鄰居，是屬於陪病者採檢驗出，針對新北大樓已經做了環境採檢和大規模的快篩，且居家隔離也正在進行中。
機組員群聚案則在機師的確診兒案16122接觸者，有針對同班同學隔離，同住家人則採預防性隔離，目前一採為陰性，二採後有266人陰性、1人則待採中。陳時中表示，桃園機組員回溯專案採檢情況，有應採283人，全採檢完畢且全部陰性，目前已經告一段落，還在持續做1200多名普篩有結果會報告。
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