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直播／幼兒園群聚確診Delta！內用、公有場館將關閉 侯友宜說明

台大麻醉護為「國內首起莫德納突破性感染」 院內千人篩檢陰性

影／再增2人確診 侯友宜坐鎮板橋某社區清空

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
新北市長侯友宜（中）赴社區了解。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜（中）赴社區了解。記者侯永全／攝影

幼兒園群聚造成板橋某社區上午再增加2例確診案例，有名幼童父親今確診，同社區住戶另有一名住戶確診，已經累積6例確診。因視為Delta病毒，決定全面清空該社區。

新北市今天在社區設立指揮所及機動篩檢隊，市長侯友宜在下午一點抵達社區關切。該大樓約有128戶400多人，部分住戶因已上班並未做篩檢，新北市正在聯繫中，稍晚住戶將全部由防疫專車帶離社區，進駐檢疫中心隔離。

板橋某社區社區住戶今再增2人確診，新北市在社區設立指揮所及機動篩檢隊。記者侯永全／攝影
板橋某社區社區住戶今再增2人確診，新北市在社區設立指揮所及機動篩檢隊。記者侯永全／攝影
板橋某社區社區住戶今再增2人確診。記者侯永全／攝影
板橋某社區社區住戶今再增2人確診。記者侯永全／攝影
板橋某社區大樓今再增2人確診。記者侯永全／攝影
板橋某社區大樓今再增2人確診。記者侯永全／攝影
板橋某社區今再增2人確診，新北市長侯友宜（左）抵達社區。記者侯永全／攝影
板橋某社區今再增2人確診，新北市長侯友宜（左）抵達社區。記者侯永全／攝影

新冠肺炎 COVID-19

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