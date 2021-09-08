影／再增2人確診 侯友宜坐鎮板橋某社區清空

幼兒園群聚造成板橋某社區上午再增加2例確診案例，有名幼童父親今確診，同社區住戶另有一名住戶確診，已經累積6例確診。因視為Delta病毒，決定全面清空該社區。

新北市今天在社區設立指揮所及機動篩檢隊，市長侯友宜在下午一點抵達社區關切。該大樓約有128戶400多人，部分住戶因已上班並未做篩檢，新北市正在聯繫中，稍晚住戶將全部由防疫專車帶離社區，進駐檢疫中心隔離。 板橋某社區社區住戶今再增2人確診，新北市在社區設立指揮所及機動篩檢隊。記者侯永全／攝影 板橋某社區社區住戶今再增2人確診。記者侯永全／攝影 板橋某社區大樓今再增2人確診。記者侯永全／攝影 板橋某社區今再增2人確診，新北市長侯友宜（左）抵達社區。記者侯永全／攝影

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