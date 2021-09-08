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直播／幼兒園群聚確診Delta！內用、公有場館將關閉 侯友宜說明

台大麻醉護為「國內首起莫德納突破性感染」 院內千人篩檢陰性

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今增本土確診7例、境外2例！新北某幼兒園群聚確定為Delta

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左至右）、專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左至右）、專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。記者謝承恩／攝影

國內新增9例COVID-19確定病例，分別為7例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，主要是幼兒園有擴張到社區，包含麻醉醫事人員、埃及返台家長及一戶人家均確診，該棟染疫大樓總計有6人確診。目前埃及返台者列為境外移入，並且等到整體案例釐清後才更完整。

陳時中表示，目前新北市針對大樓也進行清空，準備400間集中檢疫所配合使用。針對幼兒園群聚事件，暫時從案16128至案16129等相關接觸者，新北匡列1062人，居家隔離1013人，表示「未來隔離者在社區應該會增加滿多的。」還有應該採檢的1013人、檢驗中633人，其中陰性358人、陽性22人。

陳時中說，新北某幼兒園相關個案，病毒定序為Delta變異株。

指揮中心說，今日新增7例本土個案，為2例男性、5例女性，年齡介於30歲至80多歲，發病日介於今年8月27日至9月7日，個案均分布在新北市；其中6例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案中，案16159為英國籍50多歲男性，已接種COVID-19疫苗，7月曾於英國檢驗陽性；9月5日自英國來台探親，持搭機3日內檢驗陰性證明，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，於今日確診(Ct值36)；已匡列同班機接觸者4人，均列居家隔離。

案16160為埃及籍30多歲男性，未接種COVID-19疫苗，8月4日自埃及來台探親，持搭機3日內檢驗陰性證明，個案入境於機場採檢結果陰性，至防疫旅館檢疫，8月16日檢疫期滿前採檢結果亦為陰性。9月6日因曾接觸確診者，由衛生單位安排採檢，於今日確診(Ct值38.9)；已匡列接觸者2人，均列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,881,111例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,864,293例排除)，其中16,056例確診，分別為1,445例境外移入，14,557例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染(原公布之境外移入個案16119，經病毒定序後改判為航空器感染)、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

個案關聯圖。圖／指揮中心提供
個案關聯圖。圖／指揮中心提供
國內新增9例COVID-19確定病例，分別為7例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供
國內新增9例COVID-19確定病例，分別為7例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供
幼兒園確診個案接觸者。圖／指揮中心提供
幼兒園確診個案接觸者。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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