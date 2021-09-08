新北確診童足跡曾到拱天宮 廟方暫禁入內參拜
新北市1名確診幼童兩度與家人前往白沙屯拱天宮參拜，拱天宮管理委員會今天對此指出，為了安全起見，暫禁信徒入廟，只能在門口參拜。
白沙屯拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，經通霄鎮衛生所通報，新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診幼童（案16144）曾與家人分別於8月28日與9月4日到廟內參拜，這雖令人感到很錯愕，但也沒有辦法，因為幼童本身也不知道自己確診。
陳春發指出，上午廟內已暫時禁止進入，只能在大門口，廟前同樣會擺設供桌讓信徒擺放祭祀用品，將等待社區快篩站結束後，視情況再決定重新開放時間，以確保大家安全。
拱天宮周邊攤商表示，第2次有確診者足跡曾到拱天宮，加上第3級警戒期間關門休業長達2個多月，好不容易疫情趨緩回到第2級警戒，人潮剛回流又出現確診者足跡，擔心影響生意，不知如何是好，只能期待媽祖婆保佑。
苗栗縣政府環保局指出，除在周邊完成清潔消毒作業外，衛生局下午也將在拱天宮第二停車場開設社區快篩站，為白東里2、3、4鄰居民與案16144足跡重疊者，提供篩檢服務。
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