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今日傳50例確診？ 指揮中心駁斥「謠言」

板橋某社區大樓6確診 侯友宜親坐鎮

聯合報 / 記者張哲郢李成蔭／新北即時報導
侯友宜到現場坐鎮。記者張哲郢／攝影
侯友宜到現場坐鎮。記者張哲郢／攝影

新北市板橋某社區大樓收到幼兒園群聚感染案波及，其中一棟128戶超過400人已經有6例確診，市長侯友宜今天下午到場視察，親自坐鎮成立前進指揮所。

侯友宜下午1時左右抵達後，聽取警察局與衛生單位簡報，了解狀況後將成立前進指揮所。

有住戶今天才臨時接到通知，1名小姐表示昨天晚上篩檢隊進駐後，根本不知道要清空，今天上午看到媒體、接到通知後才急忙趕回來。

她認為如果只有住戶要清空，那曾經來過的人是不是都要一起，但進大樓都不用掃Qr code，可能都是破口。

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