幼兒園疫情延燒 台南加強稽查國小、幼兒園、托育防疫

針對新北幼兒園疫情延燒，台南市長黃偉哲表示，針對幼兒園的防疫措施會加強稽查。不僅是幼兒園，還有包括國小，因為12歲以下的學童學生是沒有辦法打疫苗，還有包括社會局，甚至連2歲以下的托育，也要做好這個稽查。

黃偉哲說，現在市面上任何一種疫苗包括BNT，包括莫德納，都不能打在12歲以下的孩子身上，因為沒有做過實驗，沒有做過人體實驗，所以包括幼兒園的學生，包括國小的學生，都不能夠打疫苗，因此不僅是幼兒園要加強防疫的稽查，對於國小也要加強防疫的稽查，會要求衛生局跟教育局搭配。

黃偉哲強調，托嬰保母打了疫苗，也給幼兒園的教保員打的疫苗，也給國小的老師打了疫苗，但這樣子還不夠，還是希望把防疫工作做好，落實隔板，舉辦活動保持社交距離，希望小朋友多勤洗手，都會加強去落實。

至於基因定序如果是Delta會不會提升3級，黃偉哲說，要看中央的決定如何。目前是新北市侯友宜市長他的建議，如果這一波的群聚感染基因定序是Delta病毒的話，會建請中央將警戒提升為三級。 如果中央提升為3級的話，3級有3級的規定，是全國一致的，也就是說，所有的室內10人室外50人，除非又有一些特例，如果是這樣的話，那所有的烤肉活動通通都可能沒有辦法辦。

目前為止，台南市府的態度跟立場是戶外大型的烤肉，沒有辦法同意，禁止戶外大型的烤肉，如果在家門口、在陽台、在騎樓的烤肉，雖不鼓勵，但是不會禁止，不鼓勵是不會補助經費，是基於環保的概念；不禁止的原因是顧及人情之常，至於參加烤肉的人是親戚、朋友、家人，也很難去一家一戶地稽查，政策只能做到我們能做的事情；還是希望說大家以火鍋代替烤肉，既環保又可達到家人團圓的心意。 台南市長黃偉哲（中）今天出席官田惠安宮菱炭御守等文創商品發表。記者吳淑玲／攝影

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