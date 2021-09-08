幼兒園確診累積21例 侯友宜下午1點坐鎮板橋清空社區

新北板橋某千人社區受到新北幼兒園群聚影響，該棟大樓目前已有6名確診案例，而群聚案也累計21例確診案例。新北市長侯友宜今宣布，因視為Delta病毒，即刻該棟大樓將全面清空。而侯友宜預計下午1點前往現場坐鎮指揮。

目前該棟確診案例共6例，包含埃及1家3口、同棟住戶的台大麻醉護理師、2名確診案例。侯友宜說，該棟大樓目前還未篩檢完畢，初步已有343名陰性。

新北9月5日先傳出土城一對夫妻確診，其妻子是幼兒園老師。9月6日8名幼兒及1名幼兒媽媽確診。9月7日2名幼兒、3名家長確診。今日幼兒園群聚案影響新北板橋某千人社區新增4例，外加1例幼兒園其餘兒童家屬，該案目前21例確診案例。

今日新北新北幼兒園群聚擴大，截至目前為止已新增5例。據了解，幼兒園群聚案內的幼童案16145的父親，8月才剛從埃及返國，檢疫期間為陰性，送採檢為陽性Ct值37.87，中央將於今日把該案列為境外移入個案。

另外與名父親同棟的社區台大麻醉女護理師也確診Ct值約38；還有名正在隔離中家屬也確診。新北機動快篩隊昨晚進駐後，今上午在篩出該棟大樓還有2名住戶確診，新北決定清空該棟大樓。

新北侯友宜表示，新增2名確診案例都是住在同棟大樓住戶，決定在現場設立指揮所、機動篩檢隊，目前全部第一大樓全部清空，大概128戶400多人，部分住戶今日已上班，目前都在聯繫中，將全部送至檢疫中心。

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