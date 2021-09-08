確診台大護與幼兒住同社區 黃立民：全社區掃一遍抗體

新北市某幼兒園爆發群聚，今將揭曉基因定序結果，極可能是傳播力之強堪比水痘的Delta病毒。新北市市政會議今早指出，幼兒園群聚個案與台大確診麻醉護理師住同新北市某社區。這名確診幼兒案12145的父親8月自埃及返國，檢疫期滿採檢陰性，孩子確診後被匡列再採，驗出Ct值高達38。

隨著上述消息揭露，輿論漸有把感染源指向這名有旅遊史的家屬之勢，但不論真相是否如此，問題都很大。台大兒童醫院院長黃立民分析，這名個案檢疫期滿後還會傳染，代表14天檢疫不一定能夠阻止Delta病毒，因為Delta病毒排毒天數中位數較高，16天才會降到陰性或可隔離。

不過，發現這名家屬確診，不代表找到感染源。黃立民表示，不能排除社區裡面還有其他感染源，除非把整個社區都掃一遍驗抗體，才能證明傳播鏈是否真如我們所想。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今透過直播評論幼兒園群聚案時表示，Delta病毒應是來自境外，在園內的傳播鏈可能是從老師到學生，也可能是從學生到老師，對照機師高職兒子的2656名接觸者採檢都陰性，可見在幼兒園很難做好戴口罩社交距離等公衛防疫措施，幼兒園教師需要更積極透過家用快篩進行平時的例行監測。

新北幼兒園群聚為台灣首度面對感染源不明之Delta病毒群聚，情況類似去年彰化之首例感染源不明且死亡的本土個案白牌車司機家庭群聚。當時指揮中心從其乘客中找到一名浙江台商，病毒檢驗陰性但血清抗體陽性，即宣布找到感染源。

後經彰化縣衛生局與台大公衛合作之大規模血清抗體研究發現，當地其實還有其他群聚案接觸者也是抗體陽性，有學者感嘆當時基於猜測即認定感染源，導致當事人及家屬承受社會壓力及心理陰影。台灣這次對於感染源的研判是否更謹慎，值得觀察。

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