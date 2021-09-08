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今日傳50例確診？ 指揮中心駁斥「謠言」

接觸新北幼兒園確診幼兒 嘉義縣姨婆採檢隔離

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣衛生局配合陸續到貨疫苗增加，規畫下周設大型接種站，發通知為長輩施打第二劑ＡＺ疫苗，以及為預約平台民眾施打第一劑ＡＺ疫苗。圖／嘉縣府提供
嘉縣衛生局配合陸續到貨疫苗增加，規畫下周設大型接種站，發通知為長輩施打第二劑ＡＺ疫苗，以及為預約平台民眾施打第一劑ＡＺ疫苗。圖／嘉縣府提供

新北市板橋幼兒園群聚案有15例，加上老師的丈夫1例共16例，群聚案延燒，擔心Delta變異株惹禍；嘉義縣衛生局6日接獲新北市衛生局通報，有名確診幼兒由家長帶著，開車到嘉義縣姨婆家用餐，衛生局趕緊將她送居家檢疫所隔離採檢，所幸陰性。

嘉義縣衛生局說，板橋幼兒園確診兒與家人在嘉義縣足跡，只有其姨婆住家，未到公共場所，用完餐就開車回新北市，確診幼兒姨婆目前還在集中檢疫所隔離，採檢陰性。

嘉義縣疫情，水上鄉工廠群聚及民雄鄉家庭群聚控制後，至今逾1個月未傳確診案，疫情平穩，防疫遵照中央疫情指揮中心防疫指引，因應雙北疫情延燒，針對秋節連假防疫，採取與相鄰雲林、嘉義市相同措施，只有同住家人可以烤肉。

衛生局說，因應疫情新的變化，防疫措施滾動檢討，另為配合陸續到貨的疫苗增加，規畫下周設大型接種站，發通知為長輩施打第二劑AZ疫苗，以及為預約平台民眾施打第一劑AZ疫苗，另規畫進高國中小校園，施打BNT疫苗。

嘉縣衛生局配合陸續到貨疫苗增加，規畫下周設大型接種站，發通知為長輩施打第二劑ＡＺ疫苗，以及為預約平台民眾施打第一劑ＡＺ疫苗。圖／嘉縣府提供
嘉縣衛生局配合陸續到貨疫苗增加，規畫下周設大型接種站，發通知為長輩施打第二劑ＡＺ疫苗，以及為預約平台民眾施打第一劑ＡＺ疫苗。圖／嘉縣府提供

新冠肺炎 COVID-19

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