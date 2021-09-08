幼兒園群聚板橋社區確診6人 侯友宜：即刻全面清空大樓

新北市長侯友宜今在市政會議指出，幼兒園群聚再增加3例確診案例，其中有名幼童父親今確診，同大樓住戶還有另名住戶確診。不過侯友宜事後補充，昨機動篩檢隊進駐大樓後，今上午再篩出2名確診案例，因視為Delta病毒，決定啟動全面清空。

侯友宜表示，新增2名確診案例都是住在同棟大樓住戶，決定在現場設立指揮所、機動篩檢隊，目前全部第一大樓全部清空，大概128戶400多人，部分住戶今日已上班，目前都在聯繫中，將全部進駐檢疫中心。

目前該棟確診案例共6例，包含埃及1家3口、同棟住戶的台大麻醉護理師、2名確診案例。侯友宜說，該棟大樓目前還未篩檢完畢，目前已有343名陰性。

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