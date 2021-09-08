聽新聞
test
0:00 / 0:00
幼兒園群聚板橋社區確診6人 侯友宜：即刻全面清空大樓
新北市長侯友宜今在市政會議指出，幼兒園群聚再增加3例確診案例，其中有名幼童父親今確診，同大樓住戶還有另名住戶確診。不過侯友宜事後補充，昨機動篩檢隊進駐大樓後，今上午再篩出2名確診案例，因視為Delta病毒，決定啟動全面清空。
侯友宜表示，新增2名確診案例都是住在同棟大樓住戶，決定在現場設立指揮所、機動篩檢隊，目前全部第一大樓全部清空，大概128戶400多人，部分住戶今日已上班，目前都在聯繫中，將全部進駐檢疫中心。
目前該棟確診案例共6例，包含埃及1家3口、同棟住戶的台大麻醉護理師、2名確診案例。侯友宜說，該棟大樓目前還未篩檢完畢，目前已有343名陰性。
疫情快報
▪【疫情專題】9月7日新增本土8例、境外4例 無死亡案例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言