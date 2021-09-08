台中2空姐接觸長榮確診機師 1人解隔離1人須再採檢
長榮航空2名機師確診COVID-19，台中市政府衛生局今天指出，其中1名空服員及同住家人PCR採檢皆陰性，7日已解隔離；另名空服員的家人明天若PCR採檢陰性，10日可解隔離。
國內爆發長榮機師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），中央疫情指揮中心公布的疫情資訊，國籍航空2名機師確診（案16120、案16119），另外戶籍地在台中的2名空服員匡列為接觸者。
衛生局表示，案16120密切接觸者1人、接觸者同住者2人，案16119密切接觸者1人、接觸者同住者7人；隔離天數以最後與確診者接觸日起算14天，接觸者的同住家人則為預防性隔離5天。
衛生局指出，案16119的接觸者及同住7名家人PCR採檢皆陰性，9月7日解隔離；另案16120接觸者最後接觸日為8月30日，若9月13日採檢PCR陰性，9月14日即可解隔離，其同住家人為預防性隔離，9月9日若採檢陰性，9月10日即可解隔離，目前皆無症狀。
疫情快報
▪【疫情專題】9月7日新增本土8例、境外4例 無死亡案例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言