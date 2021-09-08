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台中2空姐接觸長榮確診機師 1人解隔離1人須再採檢

中央社 / 台中8日電
長榮航空2名機師確診COVID-19，台中市政府衛生局今天指出，其中1名空服員及同住家人PCR採檢皆陰性，7日已解隔離。圖為示意圖，與當事者無關。記者鄭超文／攝影
長榮航空2名機師確診COVID-19，台中市政府衛生局今天指出，其中1名空服員及同住家人PCR採檢皆陰性，7日已解隔離。圖為示意圖，與當事者無關。記者鄭超文／攝影

長榮航空2名機師確診COVID-19，台中市政府衛生局今天指出，其中1名空服員及同住家人PCR採檢皆陰性，7日已解隔離；另名空服員的家人明天若PCR採檢陰性，10日可解隔離。

國內爆發長榮機師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），中央疫情指揮中心公布的疫情資訊，國籍航空2名機師確診（案16120、案16119），另外戶籍地在台中的2名空服員匡列為接觸者。

衛生局表示，案16120密切接觸者1人、接觸者同住者2人，案16119密切接觸者1人、接觸者同住者7人；隔離天數以最後與確診者接觸日起算14天，接觸者的同住家人則為預防性隔離5天。

衛生局指出，案16119的接觸者及同住7名家人PCR採檢皆陰性，9月7日解隔離；另案16120接觸者最後接觸日為8月30日，若9月13日採檢PCR陰性，9月14日即可解隔離，其同住家人為預防性隔離，9月9日若採檢陰性，9月10日即可解隔離，目前皆無症狀。

新冠肺炎 COVID-19

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