台大醫院傳不只1人確診關門診 院方：無此事
新北市幼兒園群聚案擴大，傳台大醫院疑似確診的麻醉醫療人員，與幼兒園家屬住同社區，待指揮中心說明。至於上午傳出院內不只1人確診，台大醫院否認，強調目前僅1人確診，也未關閉門診。
新北市政府今天表示，新北某幼兒園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案，某確診者同社區又篩出另1例PCR陽性個案，Ct值38。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天也證實接獲台大醫院通報，有疑似確診個案，但尚未列入案號；而幼兒園群聚案的病毒定序結果今天將出爐。
據蘋果新聞網與聯合報等媒體報導，台大醫院確診的麻醉相關醫護人員，與新北市幼兒園群聚案的家屬住同社區；台大醫院僅表示，相關疫調結果由指揮中心說明。
今天傳出台大醫院不只1人確診，甚至關閉2門診。對此台大醫院回應，目前院內並未關閉門診，也不知又有新增確診的消息從何而來，而相關確診個案與疫調結果，皆由指揮中心統一說明。
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