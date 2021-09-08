幼兒園爆群聚 北市7校10多位學生居隔、566人停課

新北某幼兒園爆發群聚感染，其中4人足跡涉及台北市，台北市副市長蔡炳坤今受訪時表示，目前有4所幼兒園全園停課、3所國小班級停課，共566位學生受到影響，有10多位學生需要居家隔離，都需要由大人陪同，目前沒有陽性確診個案。

受到新北某幼兒園群聚感染事件影響，蔡炳坤指出，北市有4個幼兒園、3所國小班級，預防性停課，共566位學生，疫調第一圈接觸者共有10多位學生，全都要居家隔離，需由大人陪同，目前都沒有陽性確診病例。

蔡炳坤表示，北市衛生局疫調非常謹慎仔細，確診者中4人有台北足跡，每個足跡都做了非常清楚的疫調，北市幼兒園的學生主要是和確診學生一起出遊。

有關北市校園停課指引，蔡炳坤說，因應Delta病毒來勢洶洶，正在重新檢討、修訂停課標準，會更嚴謹看待，假如未來有學生確診Delta病毒，會朝全校停課方向修正，其他相關作法也會寫進指引中，讓學校能明確因應。

由於雙北為共同生活全，雙北是否有可能同時停課？蔡炳坤說，防疫要嚴謹，但也不用過於緊張，北市歷經2個半月的考驗後，無論在疫調、醫療量能，還是PCR、快篩等，都有完整的SOP，北市一定會嚴謹處理。

蔡炳坤強調，停課與否還是要視實際需求，目前北市府正在修改停課指引，以往是有1人確診班級停課、2人確診全校停課，行政區有3分之1學校停課，整個行政區停課，防疫警戒升至3級會全市停課，回到線上教學；現在正針對指引進一步討論修正。

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