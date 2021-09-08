獨／幼兒園群聚案延燒 里長證實篩檢隊進駐板橋近千人社區

新北市幼兒園群聚感染案持續擴大，1名確診幼童父母雙雙染疫，父親正是返台後確診的埃及人，傳出一家人同住在於板橋某社區大樓，預計今天公布確診的台大醫院女麻醉師也住在這，當地里長證實昨晚篩檢隊緊急進駐，該社區大樓共有近千人居住。

里長表示，他昨晚在得知環保局要到該社區消毒時，得知有個小朋友確診，而該社區有900多人住，詳細篩檢人數並不清楚，但他證實昨晚篩檢隊也到此替民眾篩檢，消毒、篩檢工作都已在昨晚完成。

據了解，這名小朋友為前天公布案16145，而媽媽案16155則是昨天公布確診案，爸爸為埃及人，上月返台在檢疫期間都陰性，之後驗出陽性反應，Ct值超過37，而同社區的台大醫院女麻醉師也確診，該社區大樓已4例確診，目前民眾篩檢結果尚未出爐。

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