幼童染疫無症狀、不會說？ 醫提醒：舌頭出現異狀要小心

Delta變異株的橫行，讓新冠肺炎的疫情在世界各地持續大規模傳播。近日國內爆發幼兒園群聚感染事件，由於幼童較難表達自己的症狀，讓父母們相當緊張，有皮膚科醫師提醒，可以觀察小孩的舌頭，若出現特殊症狀加上高燒不退等症狀，就必須特別留意。

感染新冠肺炎除了較常出現發燒、嗅覺喪失、呼吸道症狀等，有些患者的症狀也會表現在舌頭上。京硯聯合診所皮膚科醫師蔡逸姍與胡怡萱在YouTube影片中講解，所謂的「新冠舌頭」主要分為三種，包括地圖舌、草莓舌和巨舌。

英國的皮膚科醫學期刊曾刊登一個西班牙研究指出，輕度到中度新冠肺炎患者中，約有25%出現口腔病灶，其中「地圖舌」就是常見的一種。「地圖舌」指的是舌頭冒出有如一塊塊大陸版塊的形狀，周圍呈現黃白色的隆起，而且這些「版塊」還會移動，因此又稱為「游走性舌炎」。「地圖舌」並非新冠肺炎獨有的症狀，若發現自己突然出現地圖舌，再加上有發燒、味覺喪失或呼吸道症狀，就必須特別留意。

「草莓舌」是舌頭紅腫、呈現顆粒狀。根據統計，有千分之一的兒童在染疫後產生「多系統發炎症候群」。美國疾管局所發布的診斷準則指出，若患者是小於21歲且持續24小時發燒38度以上、抽血檢驗有發炎現象、有2個以上的器官受到影響、感染新冠病毒等，即是罹患「多系統發炎症候群」，而「草莓舌」就是其中一項身體反應。

幼童染疫容易出現「草莓舌」。 圖／擷自YouTube影片

「巨舌」顧名思義是指舌頭變得巨大。美國曾有一個患者，在治療新冠肺炎時一度插管，等病況好轉拔管後，舌頭卻越長越大，甚至導致無法飲食，最後透過手術縮小舌頭才恢復正常。

胡怡萱醫師提醒，如果家中小孩原本很健康，但突然出現「草莓舌」，加上高燒不退、劇烈腹痛、呼吸困難、嘴唇變紫紅色等合併症狀，一定要提高警覺，趕快送急診，因為小朋友病情惡化的速度很快。蔡逸姍醫師也說，有些小朋友感染新冠病毒未出現症狀，但痊癒後仍可能出現後遺症，因此還是要做好防護。

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