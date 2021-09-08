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南港某國小生和幼兒園染疫童出遊遭匡列 校方：學生全家PCR陰性

中央社 / 台北8日電
北市南港區某國小因有學生與新北幼兒園染疫童出遊而遭匡列，校方表示，這名學生全家PCR採檢結果皆為陰性。 圖／ingimage
北市南港區某國小因有學生與新北幼兒園染疫童出遊而遭匡列，校方表示，這名學生全家PCR採檢結果皆為陰性。 圖／ingimage

北市南港區某國小因有學生與新北幼兒園染疫童出遊而遭匡列，校方今天表示，這名學生全家PCR採檢結果皆為陰性，學生所屬班級將預防性停課至12日，已完成校園環境消毒。

新北市某幼兒園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案延燒，北市教育局昨天指出，已掌握6名學生遭匡列居家隔離，分別就讀南港區、中正區、大同區各1所國小及南港區、中山區、中正區各1所幼兒園。

南港區某國小教務主任今天受訪表示，昨天接獲教育局校安通報指出，校內有學生曾在假日與新北某幼兒園個案家庭一同出遊，調查發現，這名學生昨天全天都請假未到校上課。

教務主任說，跟家長聯絡後發現，學生全家都已做了PCR核酸檢測，昨天晚間11時得知檢測結果全數為陰性，校方將持續掌握狀況並給予適切關心。

教務主任強調，昨天接獲訊息後，立刻透過各種管道讓家長知悉，並從晚間開始進行教室等公共區域消毒，今天上午學生尚未入校前也把整棟樓的廁所、科任教室等公共區域，及學生可能到的地方做全面性消毒。

教務主任表示，這名學生所屬班級今天開始預防性停課至12日，校方以最嚴謹的標準做防疫準備，請大家可以放心，如果家長仍有疑慮，可以請防疫假讓學生在家線上學習，目前全校共有92名學生請防疫假，平均分散在各年級。

北市衛生局證實，此國小及南港區某幼兒園遭匡列的學生PCR採檢結果皆為陰性，2名學生的3名家人採檢結果也為陰性。

教育局昨天晚間統計，已有3所國小、3所幼兒園有學生被匡列為接觸者居家隔離，另有1所幼兒園與上述其中1所幼兒園共用校舍而須預防性停課，因此共619名學生須預防性停課、169名學生須預防性居家隔離。

新冠肺炎 COVID-19

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