幼兒園群聚Delta定序、升3級？ 指揮中心下午2時記者會

國內幼兒園群聚案延燒，包含確診夫妻在內，現已有10名兒童及6名大人染疫，累計已有16人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨指出，目前幼兒園群聚案病毒基因定序預計今天出爐，「但種種跡象都指向為Delta變異株或其他可能的變異株。」國內是否有升三級打算，預計於今天下午2時進一步說明案情。

根據各地方疫調結果，目前對於國籍機師染疫案及幼兒園群聚案彼此關聯仍未明，昨日又傳出中和某國小一名學童及阿嬤至醫院陪病篩檢後確診，以及台大醫院麻醉醫事人員傳出確診，該案預計今天列入案號中，兩例目前感染源也不明，持續疫調中。

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉表示，若確診為Delta變異株，國內應全面升為升級，並且降低人流移動，盡快釐清疫情，尤其國內幼兒園停課後，兒孫照顧都會讓風險再增高，應盡速調度疫苗施打於第二劑等高風險族群，有餘例再補足第一劑都未打者。

陳時中昨天表示，目前排除Alpha英國變異株外，國內又以Delta境外移入最多，所以相對可能性高，除非雙北疫情控制不佳，尚未有升三級的打算。針對國內機師案、幼兒園群聚案及中和國小、台大醫院人員確診，後續關聯將進一步釐清。

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