幼兒園群聚Delta定序、升3級？ 指揮中心下午2時記者會

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
指揮中心陳時中今天將進一步宣布幼兒群聚案定序結果及國內因應防疫措施。圖／指揮中心提供
指揮中心陳時中今天將進一步宣布幼兒群聚案定序結果及國內因應防疫措施。圖／指揮中心提供

國內幼兒園群聚案延燒，包含確診夫妻在內，現已有10名兒童及6名大人染疫，累計已有16人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨指出，目前幼兒園群聚案病毒基因定序預計今天出爐，「但種種跡象都指向為Delta變異株或其他可能的變異株。」國內是否有升三級打算，預計於今天下午2時進一步說明案情。

根據各地方疫調結果，目前對於國籍機師染疫案及幼兒園群聚案彼此關聯仍未明，昨日又傳出中和某國小一名學童及阿嬤至醫院陪病篩檢後確診，以及台大醫院麻醉醫事人員傳出確診，該案預計今天列入案號中，兩例目前感染源也不明，持續疫調中。

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉表示，若確診為Delta變異株，國內應全面升為升級，並且降低人流移動，盡快釐清疫情，尤其國內幼兒園停課後，兒孫照顧都會讓風險再增高，應盡速調度疫苗施打於第二劑等高風險族群，有餘例再補足第一劑都未打者。

陳時中昨天表示，目前排除Alpha英國變異株外，國內又以Delta境外移入最多，所以相對可能性高，除非雙北疫情控制不佳，尚未有升三級的打算。針對國內機師案、幼兒園群聚案及中和國小、台大醫院人員確診，後續關聯將進一步釐清。

新冠肺炎 COVID-19

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