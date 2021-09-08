兒童染疫重症率低 專家：但最怕多發性系統發炎症候群
新北幼兒園發生群聚感染，而目前正在注射中的疫苗，12歲以下並未涵蓋，讓家長相當擔心，台大小兒感染科醫師李秉穎表示，兒童感染後重症、死亡及後遺症的比率都比成人低，但兒童特別的是「多發性系統發炎症候群」，會引起心臟併發症，同時如果影響到神經系統，有可能造成智能與運動功能下降與人格變化，還是要小心。
李秉穎昨晚在接受「年代向前看」節目訪問時表示，相關的研究顯示0到18歲的染患新冠肺炎，以1歲以下及17、18歲重症比率最高，中間是最低的，同時孩童染疫重症、死亡及後遺症的比率都較成人低。
至於幼童染疫症狀與成人是否有不同，李秉穎表示，統計上差不多，幼童有腹瀉的情況會比成人多1成左右，一般而言仍是以呼吸道症狀為主，至於像是嗅覺改變、喉嚨痛等，幼童不會表達，所以較難被發現，一般症狀很容易與感冒混淆，所以家長要多注意，有懷疑就應該篩檢。
而很多家長擔心孩子染疫可能會留下後遺症難以恢復，李秉穎表示，兒童感染特別的是多發性系統發炎症候群，類似像川崎症，會因為自體免疫激化，引起心臟併發症，此外，病毒會造成血管發炎、血栓，如果血栓塞在腦部最危險。
疫情快報
▪【疫情專題】9月7日新增本土8例、境外4例 無死亡案例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言