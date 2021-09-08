兒童染疫重症率低 專家：但最怕多發性系統發炎症候群

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台大小兒感染科醫師李秉穎昨晚接受「年代向錢看」節目訪問。圖／取自網路
台大小兒感染科醫師李秉穎昨晚接受「年代向錢看」節目訪問。圖／取自網路

新北幼兒園發生群聚感染，而目前正在注射中的疫苗，12歲以下並未涵蓋，讓家長相當擔心，台大小兒感染科醫師李秉穎表示，兒童感染後重症、死亡及後遺症的比率都比成人低，但兒童特別的是「多發性系統發炎症候群」，會引起心臟併發症，同時如果影響到神經系統，有可能造成智能與運動功能下降與人格變化，還是要小心。

李秉穎昨晚在接受「年代向前看」節目訪問時表示，相關的研究顯示0到18歲的染患新冠肺炎，以1歲以下及17、18歲重症比率最高，中間是最低的，同時孩童染疫重症、死亡及後遺症的比率都較成人低。

至於幼童染疫症狀與成人是否有不同，李秉穎表示，統計上差不多，幼童有腹瀉的情況會比成人多1成左右，一般而言仍是以呼吸道症狀為主，至於像是嗅覺改變、喉嚨痛等，幼童不會表達，所以較難被發現，一般症狀很容易與感冒混淆，所以家長要多注意，有懷疑就應該篩檢。

而很多家長擔心孩子染疫可能會留下後遺症難以恢復，李秉穎表示，兒童感染特別的是多發性系統發炎症候群，類似像川崎症，會因為自體免疫激化，引起心臟併發症，此外，病毒會造成血管發炎、血栓，如果血栓塞在腦部最危險。

家長擔心兒童染疫可能會留下後遺症。本報資料照片
家長擔心兒童染疫可能會留下後遺症。本報資料照片

新冠肺炎 COVID-19

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