新北確診童足跡到白沙屯 苗栗縣8日啟動社區快篩
新北市幼兒園群聚案有確診學童曾兩度到苗栗白沙屯，苗栗縣衛生局規劃明天下午在通霄鎮拱天宮第2停車場設快篩站，呼籲白東里2、3、4鄰居民或與確診足跡重疊者前往快篩。
苗栗縣衛生局今天公告新北市某幼兒園群聚感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）事件中，一名確診學童案16144曾與家人分別於8月28日、9月4日前往通霄鎮白沙屯地區，公共場所足跡包括7-11便利商店白沙墩門市、白沙屯拱天宮及宮廟後方海灘。
衛生局表示，確診者公共場所足跡已完成環境清消，並啟動防疫機制規劃於白沙屯拱天宮第2停車場（通霄鎮白東里2鄰8號）設置通霄社區快篩站，篩檢時間為明天下午1時30分至4時，免費篩檢對象為通霄鎮白東里2、3、4鄰居民或與案16144足跡重疊者，須攜帶健保卡及身分證，若戶籍不在但實際居住者可請里鄰長開立居住證明。
此外，衛生局指出，因應長榮確診機師案16120曾於8月28日晚間到過苗栗縣造橋鄉，縣府今天在造橋鄉活動中心設置快篩站，共篩檢167人，全數陰性。
確診機師案16120於8月28、29日曾有苗栗縣足跡，且基因定序為Delta變異株，苗栗縣長徐耀昌表示，即日起至9月20日仍配合中央維持疫情警戒標準為第2級，並強化相關防疫作為。
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