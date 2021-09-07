快訊

疫情恐燒進彰化？幼兒園確診男童曾回老家 4家人遭匡列隔離

璨樹颱風「持續增強」恐轉中颱 是否發陸警氣象局這樣說

新北幼兒園群聚案 北市6人皆陰性匡列破400

中央社 / 台北7日電

台北市長柯文哲表示，新北某幼兒園群聚案，跟北市有關的6人包含師生，目前PCR檢測都是陰性，但有可能是潛伏期，還會再篩檢，匡列400多人。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲說明新北某幼兒園群聚案。

柯文哲表示，跟北市有關的包含師生共6人，目前PCR都是陰性，在隔離期間第5、第13天還會再做PCR確認；而因為新北某幼兒園下午會做安親班，有北市兒童的兄姊也去過安親班、隨著公幼開學再回北市讀書，如此一來匡列人數就增加很多，已匡列到400多人。

此外柯文哲說明北市1例本土案例，為一名孕婦，雖然先生6月就感染，但當時因懷孕不願做PCR，直到近日要生產了、去醫院一定要篩檢才被驗出陽性，不過CT值32，判定應該是殘陽，為感染過、症狀不明顯但拖了很久的案例，臨床上應不會傳染人，將檢驗體內是否有抗體。

柯文哲並呼籲，疫情看起來有升溫跡象，民眾除非必要別去探病，陪病也只限1人且盡量同人，「一天換3、4個陪病的很麻煩」。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

疫情升溫…柯文哲：北市陪病限固定1人 非必要不探病

柯文哲選高市長？藍白這樣合才有機會贏

新北幼園群聚擴大 柯文哲今下午緊急加開防疫記者會

幼兒園群聚 柯文哲：與機師確診時間近不排除Delta

相關新聞

新北幼兒園群聚「妹妹Ct值僅14」 確診關係圖、足跡一次看

新北市幼兒園群聚感染已累積15例，今天中和又再新增另一起感染源，造成阿嬤與孫女確診，市府也公布群聚案與中和祖孫相關足跡。

影／台大醫院傳麻醉師確診 陳時中證實但尚未列案號

台大醫院傳出有麻醉師確診，相關手術室也因而關閉。指揮中心指揮官陳時中表示，確實有收到報告，但尚未列案號，身份為一名麻醉師...

機師染疫到過造橋 苗栗縣府快篩167人全陰性

長榮確診機師案16120於8月28日曾返回苗栗縣頭份市老家探親，當晚並到造橋鄉餐廳及燒烤店用餐，縣府啟動專案社區快篩，今...

前台大醫整理Delta實證重點一次看 最多可一傳九

幼兒園群聚感染人數已達十六人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今下午語出驚人表示，確定不是Alpha病毒，言下之意即是D...

新北幼兒園確診男童曾回彰化老家 4家人隔離檢疫

新北幼兒園群聚感染新冠肺炎，造成多名幼童感染，其中有1名確診男童的父母，本月4日曾自行開車南下彰化，探視在彰化由阿公阿嬤...

定期快篩更安全？ 柯文哲：PCR是黃金標準

新北幼兒園爆發群聚感染，引發學生家長惶恐，針對幼兒園老師打過疫苗仍確診，外界指出，在目前打過疫苗後可不用篩檢的校園政策下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。