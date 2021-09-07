新北幼兒園群聚案 北市6人皆陰性匡列破400
台北市長柯文哲表示，新北某幼兒園群聚案，跟北市有關的6人包含師生，目前PCR檢測都是陰性，但有可能是潛伏期，還會再篩檢，匡列400多人。
台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲說明新北某幼兒園群聚案。
柯文哲表示，跟北市有關的包含師生共6人，目前PCR都是陰性，在隔離期間第5、第13天還會再做PCR確認；而因為新北某幼兒園下午會做安親班，有北市兒童的兄姊也去過安親班、隨著公幼開學再回北市讀書，如此一來匡列人數就增加很多，已匡列到400多人。
此外柯文哲說明北市1例本土案例，為一名孕婦，雖然先生6月就感染，但當時因懷孕不願做PCR，直到近日要生產了、去醫院一定要篩檢才被驗出陽性，不過CT值32，判定應該是殘陽，為感染過、症狀不明顯但拖了很久的案例，臨床上應不會傳染人，將檢驗體內是否有抗體。
柯文哲並呼籲，疫情看起來有升溫跡象，民眾除非必要別去探病，陪病也只限1人且盡量同人，「一天換3、4個陪病的很麻煩」。
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