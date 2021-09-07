新北幼兒園群聚擴大匡列 衛生局：有家長剛從埃及回來

新北市昨天新增9例本土確診，在衛生局匡列範圍中，有家長剛從埃及回來，衛生局長陳潤秋表示，如果有境外回來的民眾會優先送去採檢，採檢後如果是陽性會先去追，目前有一位家長是從埃及回來，但在檢疫期間PCR都是陰性，還需要進一步了解。

中和某國小今天上午傳出有學生確診，是否擔心因此傳染給家長，陳潤秋表示，家戶感染非常高，也一直提醒要適時保持距離，有任何症狀要提高警覺，有不舒服就要避開，不要去上學、上班，照顧上也要保持距離。至於是否有掌握有家長在其它縣市上班，陳潤秋表示，如果有確診個案，就會跟其他縣市去通報。

因該校附近有混班的安親班，陳潤秋表示，目前是該學生的班級停課14天，該校預防性停課3天，因為學生的CT值比較高，會根據疫調結果跟驗抗體，看感染的狀況再做更擴大的匡列。

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