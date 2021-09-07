新北幼兒園群聚感染外擴 北院匡列「2人」法官心慌慌

新北市私立幼兒園爆新冠肺炎群聚感染事件，波及台北地方法院，院內有2人進行檢疫處置。1名確診兒童與在北院擔任行政職的阿嬤接觸，阿嬤被匡列，雖快篩結果暫為陰性，仍依衛生局所開隔離通知書進行14天隔離檢疫。

此外，確診兒童的阿嬤另有一名同住家屬，也在台北地院服務，雖然這「第2名」家屬沒有與確診兒童有密切接觸，但為求慎重起見，法院也要求「第2名」家屬要居家辦公7天。

由於同一波疫情導致台北地院有2人被匡列，法官、行政人員都人心惶惶；台北地院今天對隔離對象身分表示不方便透露，但法院卻有同仁盛傳，被隔離者是新店簡易庭的女股長。

台北地院今天發布防疫訊息公告指出，「本院行政同仁D君的未同住家屬於9月6日確診，D君同仁僅於9月4日（周六）與確診家屬相處約1小時，D君周一並未上班、未接觸院內其他同仁」。

法院的疫報還說，「目前D君快篩檢結果為陰性，但仍應依照衛生機關所開之隔離通知書進行14天隔離檢疫」、另「D君同住家屬E君也任職本院，為謹慎維護院內同仁健康安全，E君亦按照本院防疫SOP，居家辦公7天，並行自主健康監測」。

新北市昨天驚傳幼兒園女老師與丈夫接連確診，匡列後，又發現有8名幼童、1名家長也確診，新北市政府昨晚緊急宣布全市提高至「強化二級警戒」，昨天晚間即傳出此波疫情牽連台北地院。

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